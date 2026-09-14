Oasis anunció su nueva gira y sorprendió con un guiño a la Argentina en su documental

De Ámsterdam a Estados Unidos

El recorrido continuará en Ámsterdam, Países Bajos, con shows el 16 y 17 de julio. Luego llegará a París, Francia, el 23 y 24, y a Roma, Italia, el 29 y 30 de julio.

Durante agosto, Oasis cruzará el Atlántico para presentarse en Boston, Estados Unidos, el 10, 13 y 14 de agosto. Después continuará hacia Las Vegas, donde tocará el 20, 21 y 24.

“START THE CELEBRATIONS!!!!

After a period of reflection “The Most Damaging Pop Cultural Force In Recent British History” has declared itself fit for purpose and will once again return to lift the spirits of the people.

Come witness the fitness.

It shall be a sight to behold.”… pic.twitter.com/w8SCAPH7sB — Oasis (@oasis) September 14, 2026

El tramo final de las fechas anunciadas será nuevamente europeo. La banda llegará a Slane Castle, Irlanda, para presentarse el 4 y 5 de septiembre, y posteriormente cerrará el recorrido confirmado en Knebworth, Inglaterra, con conciertos los días 11, 12, 18 y 19 de septiembre.

Hasta el momento, no fueron anunciadas fechas en la Argentina ni en otros países de Latinoamérica. La posibilidad de que Oasis sume nuevas presentaciones queda abierta antes del comienzo de Oasis Live27.

El guiño a la Argentina que aparece en el documental

El anuncio de la nueva gira se conoció pocos días después del estreno en los cines argentinos de Oasis: Don’t Look Back in Anger, el documental que registra el regreso de la banda a los escenarios después de 15 años de distanciamiento entre Liam y Noel Gallagher.

La película incluye una escena grabada especialmente en la Argentina y protagonizada por la hinchada de San Lorenzo. En las imágenes, registradas en el Nuevo Gasómetro, aparecen hinchas con bombos y banderas mientras interpretan una canción basada en la melodía de Wonderwall, uno de los clásicos más conocidos de Oasis, publicado en 1995.

Los hermanos Gallagher volvieron a reunirse para una nueva etapa de Oasis.

La secuencia comienza con el testimonio de un fanático de la banda, que se refiere al reencuentro de los hermanos Gallagher. “Los hermanos unidos de vuelta”, dice, antes de agregar: “Estoy emocionado. Es increíble”.

Luego, la película muestra a integrantes de la hinchada de San Lorenzo mientras entonan un cántico cuya melodía corresponde a Wonderwall, pero cuya letra fue adaptada para el club de Boedo.

Cómo llegó San Lorenzo al documental de Oasis

La presencia de la hinchada de San Lorenzo en la película tuvo una preparación previa. Antes de que Oasis llegara a la Argentina para sus recitales en el estadio Monumental, la producción del documental decidió registrar la versión de Wonderwall creada por los hinchas.

Para hacerlo, se realizó una convocatoria en el estadio Pedro Bidegain, conocido como Nuevo Gasómetro. Las cuentas vinculadas a la hinchada habían llamado a los simpatizantes a participar de la grabación con un mensaje que decía: “¡Si vos sos Cuervo, tenés que estar!”.

La canción conserva la melodía del clásico de Oasis, pero tiene una letra dedicada a San Lorenzo. Entre sus versos aparece: “Te sigo siempre voy a todos lados, te aliento más allá del resultado”, seguido por referencias al club y a sus hinchas.

La conexión entre Oasis y el fútbol también fue un elemento relevante para la elección de esta escena. Liam y Noel Gallagher son reconocidos hinchas del Manchester City, por lo que la cultura futbolera forma parte de un universo que también está presente en la historia de los hermanos.