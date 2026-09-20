Un boxeador uruguayo sufrió un fuerte nocaut y terminó internado

“Santiago Cardozo sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento breve. Se realizaron estudios de imagen que arrojaron resultados normales. Quedará en observación unas horas”, informó el organismo.

De esta manera, pese a la preocupación que provocó la caída, los primeros controles no detectaron alteraciones. De todos modos, Cardozo permaneció bajo observación médica como medida preventiva.

El combate correspondía a la definición por la medalla de oro de los 65 kilos. Falcao Reis se quedó con el triunfo y el título, aunque el resultado deportivo pasó rápidamente a un segundo plano debido al estado de salud de su rival.