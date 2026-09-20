Un boxeador uruguayo sufrió un fuerte nocaut y terminó internado

El boxeador uruguayo Santiago Cardozo sufrió un fuerte nocaut ante el brasileño Yuri Falcao Reis durante la final de la categoría hasta 65 kilos.
La final de boxeo de la categoría hasta 65 kilos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 quedó marcada por un momento de máxima preocupación: el uruguayo Santiago Cardozo sufrió un fuerte nocaut, perdió el conocimiento y debió ser trasladado a un hospital.
El episodio ocurrió durante el segundo asalto del combate frente al brasileño Yuri Falcao Reis. El representante de Brasil conectó un potente golpe de izquierda en el rostro de Cardozo, quien cayó inmediatamente sobre la lona.
Ante el estado del boxeador uruguayo, el árbitro dio por terminado el combate y solicitó rápidamente la intervención del equipo médico. Cardozo recibió las primeras atenciones sobre el ring y posteriormente fue retirado en camilla para ser trasladado a un centro de salud.
Horas después, el Comité Olímpico Uruguayo llevó tranquilidad al difundir un parte médico sobre la evolución del deportista.
“Santiago Cardozo sufrió traumatismo de cráneo con pérdida de conocimiento breve. Se realizaron estudios de imagen que arrojaron resultados normales. Quedará en observación unas horas”, informó el organismo.
De esta manera, pese a la preocupación que provocó la caída, los primeros controles no detectaron alteraciones. De todos modos, Cardozo permaneció bajo observación médica como medida preventiva.
El combate correspondía a la definición por la medalla de oro de los 65 kilos. Falcao Reis se quedó con el triunfo y el título, aunque el resultado deportivo pasó rápidamente a un segundo plano debido al estado de salud de su rival.
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