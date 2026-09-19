Arruabarrena sacó a Enner Valencia de los convocados de Boca para el clásico con San Lorenzo

Por el límite de cinco cupos de extranjeros, el DT xeneize dejó al ecuatoriano afuera de la consideración para el duelo de este domingo.
La fecha 10 del Clausura ya tiene el foco puesto en uno de los clásicos más atrapantes del fútbol argentino, entre el San Lorenzo dirigido por Rubén Darío Insúa y Boca Juniors, en la que su técnico, Rodolfo Arruabarrena dejó afuera a Enner Valencia de la lista de convocados.
La decisión no tiene foco ni en lo físico ni en lo táctico. Es sabido que el ecuatoriano no tuvo el mejor arranque y solo convirtió un solo gol en los ocho partidos que disputó desde su llegada. No se asentó aún en el fútbol argentino y no encuentra su lugar en el área del rival, motivo por el que está lejos de meterse en el once titular.
Acompañado por el bajo nivel del delantero, Rodolfo Arruabarrena aprendió la lección del error que casi le cuesta los puntos al Xeneize en la Copa Argentina, cuando Vélez elevó un reclamo al Tribunal de Disciplina de la AFA porque habían incluido en la planilla oficial a seis futbolistas extranjeros.
El límite permitido son cinco y el Vasco tiene claro quiénes son los que deben ocupar esos lugares: Álvaro Montero (Colombia), Leandro Lozano (Uruguay), Carlos Palacios (Chile), Sebastián Villa (Colombia) y Ángel Romero (Paraguay). Este último volvió a destacar en el equipo por su rendimiento cuando le tocó demostrar con el once alternativo -convirtió dos goles en dos partidos- y se ganó la última vacante que quedaba.
Por este motivo, el DT, sin nuevas lesiones que lo atormenten, decidió que la presencia de Valencia no será relevante para el clásico con el Ciclón y tomó la decisión de relegarlo después de la práctica de esta mañana.
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