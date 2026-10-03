El Decano encontró la diferencia a los 34 minutos. Después de un lateral, Leonel Di Plácido mandó el centro al área y Nicolás Laméndola definió de derecha para establecer el 1-0. Barracas buscó reaccionar antes del descanso y Facundo Bruera estuvo cerca con un cabezazo, pero los tucumanos conservaron la ventaja.

Todo cambió en el segundo tiempo

La historia cambió completamente en el complemento. Ayude realizó tres modificaciones durante el entretiempo y mandó a la cancha a Tomás Lavezzi, Enzo Taborda y Orsini. La apuesta tuvo un impacto inmediato.

A los 58 minutos, Lavezzi envió un centro y Taborda apareció dentro del área para convertir el 1-1. El empate fortaleció a Barracas, que comenzó a encontrar espacios y a jugar cada vez más cerca del arco local.

La remontada se concretó a los 75. Nicolás Demartini ejecutó una pelota parada y Orsini apareció en el área para marcar el 2-1. Atlético, obligado a buscar el empate, adelantó sus líneas y consiguió su premio cuando el partido ingresaba en tiempo cumplido.

A los 90 minutos, Gianluca Ferrari lanzó un córner y Maximiliano Villa conectó de cabeza para poner el 2-2. Parecía que el Decano había rescatado un punto y que al Guapo se le escapaba una victoria que tenía en sus manos.

Sin embargo, quedaba una última jugada. En el tercer minuto de adición, Lavezzi volvió a enviar la pelota al área y Orsini ganó de cabeza para establecer el 3-2 definitivo y desatar el festejo visitante.

El delantero terminó siendo la figura de una tarde inolvidable: entró para disputar el segundo tiempo y convirtió el doblete que permitió dar vuelta el partido y después recuperarlo cuando parecía perdido. Barracas cortó así una serie de ocho encuentros sin triunfos y, con una remontada agónica, volvió a meterse de lleno en la pelea por avanzar a los playoffs del Clausura.