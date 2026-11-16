Con varios cambios, la Scaloneta buscará este martes, desde las 20, vencer al combinado costarricense para terminar el año con una sonrisa después de la caída con Uruguay.

La Selección Argentina afrontará este martes su último compromiso del 2026 cuando reciba a Costa Rica, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará cerrar el año con una victoria tras la derrota 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera, en el primer amistoso de esta fecha FIFA. El amistoso será transmitido por Telefé y TyC Sports.