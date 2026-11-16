Con varios cambios, la Scaloneta buscará este martes, desde las 20, vencer al combinado costarricense para terminar el año con una sonrisa después de la caída con Uruguay.
La Selección Argentina afrontará este martes su último compromiso del 2026 cuando reciba a Costa Rica, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará cerrar el año con una victoria tras la derrota 2-1 frente a Uruguay en La Bombonera, en el primer amistoso de esta fecha FIFA. El amistoso será transmitido por Telefé y TyC Sports.
Para este encuentro, el entrenador confirmó que realizará cuatro o cinco modificaciones en la formación inicial y anunció el regreso de Emiliano Martínez al arco. El Dibu volverá a ser titular después de quedar al margen del partido ante la Celeste, debido a que el cuerpo técnico decidió preservarlo por su reciente lesión en la mandíbula. Gerónimo Rulli había ocupado su lugar en aquel compromiso.
Entre las variantes que analiza Scaloni aparecen los ingresos de Agustín Giay y Nicolás Tagliafico en los laterales y las posibilidades de Matías Soulé y Gianluca Prestianni en el sector ofensivo. También podrían tener minutos los defensores Aaron Anselmino y Mariano Troilo, dos de las novedades de la convocatoria. Por otro lado, Julián Álvarez se perfila para continuar como referencia de ataque.
Por su parte, Costa Rica llegará después de perder 2-0 frente a Ecuador. El seleccionado centroamericano es dirigido por Bryan Ruiz, quien afrontará apenas su cuarto partido al frente del equipo mayor, con un balance de dos victorias y una derrota. Para el encuentro en Córdoba no podrá contar con Alexis Gamboa, lesionado ante Ecuador, ni con Diego Mesén, quien fue expulsado en ese partido.
Selección Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Matías Soulé, Nicolás Paz, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez.
Selección de Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Celso Borges, Roan Wilson, Carlos Mora, Josimar Alcócer; Kenyel Michel y Manfred Ugalde.
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