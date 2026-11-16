El antecedente más reciente de la Selección en el Kempes fue ante Bolivia, durante la última fecha FIFA, cuando el estadio tuvo un aforo reducido al 50% por una sanción de la FIFA. Ahora, con el equipo argentino buscando cerrar el año con una victoria después de la caída ante Uruguay, la expectativa estará puesta también en las tribunas y en la respuesta del público cordobés.