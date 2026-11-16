Como en el reciente amistoso con Uruguay en La Bombonera, la venta de tickets para ver a la Scaloneta en el último partido del año fue mala y mañana el estadio estará lejos de tener sus tribunas completas.
La Selección Argentina se enfrentará este martes a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el último partido del año. Sin embargo, a pocas horas del encuentro, la venta de entradas genera preocupación y existe incertidumbre sobre la cantidad de público que acompañará al equipo de Lionel Scaloni. El escenario cordobés tiene capacidad para aproximadamente 57.000 espectadores y podría presentar importantes espacios vacíos.
El panorama recuerda a lo sucedido el viernes pasado en la Bombonera, durante la derrota 2-1 frente a Uruguay. De acuerdo con un documento oficial que circuló internamente en la AFA, al clásico rioplatense asistieron alrededor de 21.000 personas, una cifra considerablemente inferior a la capacidad del estadio de Boca. La ausencia de Lionel Messi fue uno de los factores señalados para explicar la baja convocatoria.
Y los valores de las localidades para el encuentro en Córdoba son más económicos que los del último compromiso. Las populares tienen un costo de $80.000, mientras que la platea Gasparini cuesta $125.000 y la Ardiles, $145.000. En comparación, ante Uruguay las entradas populares habían costado $95.000 y las plateas tenían valores que iban desde los $140.000 hasta los $290.000.
Los tickets salieron a la venta el 6 de noviembre a través de la plataforma Deportick. Si bien algunos sectores aparecen agotados, como la popular Willington para menores y las plateas P y W, esto no representa necesariamente una gran concurrencia, ya que también se trata de ubicaciones que suelen reservarse para compromisos protocolares. El ritmo de expendio continúa siendo el principal motivo de preocupación de cara al partido.
El antecedente más reciente de la Selección en el Kempes fue ante Bolivia, durante la última fecha FIFA, cuando el estadio tuvo un aforo reducido al 50% por una sanción de la FIFA. Ahora, con el equipo argentino buscando cerrar el año con una victoria después de la caída ante Uruguay, la expectativa estará puesta también en las tribunas y en la respuesta del público cordobés.
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