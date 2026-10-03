Defensa y Justicia goleó 3-0 a San Lorenzo y profundizó su mal momento

En los últimos minutos del primer tiempo, el Halcón volvió a golpear. A los 44 minutos, Martínez apareció para empujar un centro pasado de Barbona y estableció el 2-0, en un momento en el que San Lorenzo ya había perdido parte del control que había conseguido durante el partido.

El GOL DAVID BARBONA puso el 2-0 de DEFENSA Y JUSTICIA a San Lorenzo.pic.twitter.com/xPyJrpNWgh — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) October 3, 2026

El golpe fue todavía más duro porque apenas en la siguiente acción ofensiva llegó el tercer tanto. Barbona volvió a ser protagonista y convirtió para establecer el 3-0 antes del descanso, dejando al Ciclón prácticamente sin posibilidades de reaccionar.

DEFENSA GOLEA 3-0 A SAN LORENZO. pic.twitter.com/psu5nGZTsF — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 3, 2026

Insua intentó modificar el desarrollo del encuentro desde el comienzo del segundo tiempo y realizó dos cambios para buscar una reacción. Sin embargo, San Lorenzo no pudo revertir el resultado ni siquiera consiguió descontar.

Los tres goles de diferencia fueron demasiado para un San Lorenzo que volvió a mostrarse opaco, sin ideas y sin encontrar los recursos necesarios para intentar una remontada. Defensa, en cambio, manejó la ventaja y sostuvo el resultado hasta el final.

Con el 3-0, San Lorenzo acumuló su tercer partido consecutivo sin conocer la victoria y quedó fuera de los ocho primeros puestos de la Zona A. El Ciclón suma 11 puntos sobre 33 posibles después de once fechas disputadas. Al término del partido la hinchada que estaba en el sector visitante pidió que se vayan todos e insultó a la comisión directiva.

Defensa y Justicia, en cambio, aprovechó el triunfo para escalar al tercer lugar de la tabla con 21 puntos. El Halcón superó a Boca, que tiene 20, y quedó en una posición expectante para pelear por los primeros puestos del Torneo Clausura 2026.

RESUMEN DEL PARTIDO