Paredes no será el único campeón del mundo que se formará en ese establecimiento. Cristian Romero también fue anunciado como nuevo alumno de la escuela rosarina, mientras que Ángel Di María ya completó sus estudios y obtuvo el título de director técnico en marzo de este año. De hecho, la elección del mediocampista de Boca tiene un condimento especial por el vínculo que mantiene con el capitán de Rosario Central.