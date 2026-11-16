El capitán de Boca se inscribió en la carrera de técnico de ATFA de Rosario, donde se recibió Fideo, con quien espera formar un cuerpo técnico en el futuro.
Leandro Paredes empezó a moverse por su futuro después de su retiro como futbolista. Mientras atraviesa un gran presente en Boca, el mediocampista decidió dar un primer paso para convertirse en entrenador: se inscribió en la Escuela N.º 193 de la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) de Rosario, conocida como la “Cuna del Fútbol”. La propia institución confirmó su incorporación a través de las redes y le dio la bienvenida para esta nueva etapa.
El capitán xeneize eligió una modalidad de cursada semipresencial, que combina clases virtuales por Zoom con instancias prácticas y actividades presenciales. De esta manera, podrá avanzar con su formación sin dejar de lado sus compromisos deportivos. La carrera contempla distintos niveles de preparación y habilitaciones que permiten progresar hasta obtener la licencia PRO, necesaria para dirigir equipos profesionales.
Paredes no será el único campeón del mundo que se formará en ese establecimiento. Cristian Romero también fue anunciado como nuevo alumno de la escuela rosarina, mientras que Ángel Di María ya completó sus estudios y obtuvo el título de director técnico en marzo de este año. De hecho, la elección del mediocampista de Boca tiene un condimento especial por el vínculo que mantiene con el capitán de Rosario Central.
Es que Di María y Paredes ya hablaron en distintas oportunidades sobre la posibilidad de formar un cuerpo técnico en el futuro. El propio Fideo había contado que tienen la intención de comenzar ese camino en Rosario Central y luego llegar a Boca, por ser los clubes que aman.
Así, mientras continúa enfocado en su presente como referente del equipo de Rodolfo Arruabarrena, Paredes empieza a preparar el terreno para una posible segunda etapa dentro del fútbol. La posibilidad de verlo nuevamente junto a Di María, esta vez desde el banco de suplentes y como parte de una dupla técnica, comienza a tomar forma con este primer paso en su preparación como entrenador.
comentar