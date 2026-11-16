Dolores Aveiro criticó el trato que recibió su hijo en el polémico partido y hasta se alegró por la caída del combinado luso con Dinamarca, en el primer encuentro sin el astro.
Dolores Aveiro, madre de Cristiano Ronaldo, fue durísimo sobre el retiro de su hijo de la Selección de Portugal y hasta se alegró de la caída del combinado luso contra Dinamarca, en el primer encuentro sin el astro. La mujer apuntó contra la Federación, el plantel y más...
En diálogo con el portal SIC Noticias, Dolores expresó sobre el adiós de CR7: “Me entristeció que lo engañaran, todavía estoy triste". Luego, celebró la caída 4-1 de los lusos con los daneses sin el astro: "Fue una derrota que estuvo bien merecida: me alegré”.
Además, no le gustó el homenaje que recibió su hijo en el partido, donde a los siete minutos la pantalla del estadio mostró una imagen de él: “El homenaje debería haberse realizado con su presencia. El homenaje se va a celebrar en el Sporting (equipo en el cual debutó como profesional). Aquí se reconoce su valor”.
Por último, Aveiro también le dedicó algunas palabras a los compañeros de su hijo en el combinado luso. “No creo que le hayan demostrado respeto ni cariño. No lo han respetado. Ni siquiera sus compañeros”, lanzó y, al instante, aseguró que Ronaldo "también lo siente así".
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