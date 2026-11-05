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La ilusión de Riquelme de que Boca sea campeón de la Anual: "Es mi deseo más grande"

El presidente del Xeneize palpitó la definición de este sábado del título de Campeón de Liga 2026. Es el primer título del año que puede ganar el equipo del Vasco.

Juan Román Riquelme expresó su ilusión de que Boca logre ser Campeón de Liga 2026 este sábado en la definición de la Tabla Anual que también tendrá a Argentinos Juniors y Rosario Central. "Es mi deseo más grande", calificó el presidente del Xeneize la oportunidad del fin de semana.

"Amo a mi club. Estamos felices de tener la posibilidad de competir el sábado y ver si tenemos la suerte de ganar en casa con nuestra gente", manifestó Riquelme, quien también destacó las ganas de los hinchas y el esfuerzo que realizaron los futbolistas y el cuerpo técnico durante toda la temporada.

"Creo que la gente está disfrutando mucho y tienen mucha ilusión y es lo más importante. El deseo más grande que tengo es que Boca gane y los jugadores y cuerpo técnico festejen porque son los que hacen el esfuerzo durante la temporada", continuó el mandamás del club.

Además, mostró públicamente su respaldo a los jugadores: "A veces uno sufre mucho y pedimos mucho más de lo que pueden dar pero lo que hacen es increíble. Se lesionan y a los 5 días quieren volver a jugar, es increíble, se lo merecen ellos y el hincha que quiere festejar".

Por último, el dirigente también aprovechó la conferencia para reconocer el trabajo de otros equipos que fueron protagonistas de la temporada. “Es un momento muy lindo. Primero no me quiero olvidar de felicitar a Independiente de Mendoza, que jugó toda la temporada. Vélez lo viene haciendo muy bien, Instituto, que está haciendo las cosas de maravilla. Mucha suerte a la gente de Central también. Y saben el cariño que tengo por Argentinos, así que siempre deseo que le vaya de la mejor manera".

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