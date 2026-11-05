La ilusión de Riquelme de que Boca sea campeón de la Anual: "Es mi deseo más grande"

Por último, el dirigente también aprovechó la conferencia para reconocer el trabajo de otros equipos que fueron protagonistas de la temporada. “Es un momento muy lindo. Primero no me quiero olvidar de felicitar a Independiente de Mendoza, que jugó toda la temporada. Vélez lo viene haciendo muy bien, Instituto, que está haciendo las cosas de maravilla. Mucha suerte a la gente de Central también. Y saben el cariño que tengo por Argentinos, así que siempre deseo que le vaya de la mejor manera".