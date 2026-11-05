Boca recupera una de sus figuras: Tomás Aranda volvería a estar citado ante Defensa

Rodolfo Arruabarrena incluiría al joven talentoso, que no juega desde agosto por una fractura de peroné, en los convocados para el duelo decisivo por la Anual contra el Halcón.
Boca recupera una de sus figuras para el duelo contra Defensa y Justicia, donde buscará consagrarse campeón de la Tabla Anual: Tomás Aranda. Rodolfo Arruabarrena incluiría al joven talentoso, que no juega desde agosto por una fractura de peroné, en la lista de los convocados para el duelo decisivo por la Anual contra el Halcón en La Bombonera.
De esta manera, Aranda se convirtió en un refuerzo top interno por su creatividad y desequilibrio para la recta final del año donde Boca puede ganar todo: Anual (líder con una fecha por jugarse), Sudamericana (en la final ante Atlético Mineiro), Copa Argentina (en semis contra Banfield), Clausura (está en octavos) y Trofeo de Campeones (si gana el Clausura).
Con buenos niveles Alan Velasco y Sebastián Villa, pero ninguno al punto del pibe de las inferiores, Arruabarrena logró reemplazarlo en el equipo y competir en todos los frentes con triunfo incluido en el Superclásico. Ahora, el Vasco mantendría a Villa en el once y pondría a Aranda en el banco con la posibilidad de volver a sumar minutos.
De hecho, el equipo de Boca frente a Defensa será el mismo que venció a River en La Bombonera el último domingo, con Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores como tridente de ataque. Por otro lado, el regreso de Adam Bareiro también está cerca: será probado en los próximos entrenamientos tras la operación por una hernia discal que atravesó a principios de septiembre de este año.
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