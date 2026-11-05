Boca recupera una de sus figuras: Tomás Aranda volvería a estar citado ante Defensa

De hecho, el equipo de Boca frente a Defensa será el mismo que venció a River en La Bombonera el último domingo, con Sebastián Villa, Miguel Merentiel y Leonel Flores como tridente de ataque. Por otro lado, el regreso de Adam Bareiro también está cerca: será probado en los próximos entrenamientos tras la operación por una hernia discal que atravesó a principios de septiembre de este año.