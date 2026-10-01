Mala noticia para Boca: Tomás Belmonte deberá operarse y no jugará hasta 2027

Sin Belmonte, los convocados para enfrentar a Unión este viernes.

Por suerte para el Vasco, la lesión de Belmonte se produce cuando Rodrigo Battaglia se prepara para volver a estar disponible. El volante de 35 años ya recibió el alta médica y ahora busca recuperar ritmo futbolístico antes de ser tenido en cuenta por el entrenador. Sus características son diferentes a las de Belmonte, pero su regreso le permitirá a Boca recuperar una alternativa para la mitad de la cancha.