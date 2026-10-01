Mala noticia para Boca: Tomás Belmonte deberá operarse y no jugará hasta 2027

El volante sufrió una rotura de meniscos producto de un golpe durante el entrenamiento y deberá pasar por el quirófano, por lo que será baja en la parte más importante del año.
Tomás Belmonte sufrió una rotura de meniscos y Boca perderá al volante por el resto de 2026. El futbolista tuvo un choque con un compañero durante el entrenamiento del miércoles y, aunque completó la práctica, el dolor persistió al día siguiente. Los estudios finalmente confirmaron la lesión y determinaron que deberá ser operado.
Belmonte había intentado entrenarse con normalidad este jueves, pero las molestias le impidieron trabajar junto al plantel. Ante esta situación, el cuerpo médico decidió realizarle los estudios correspondientes, que detectaron la rotura. El volante deberá atravesar una recuperación que le impedirá volver a jugar durante lo que queda del año y, si la evolución es favorable, apuntará a iniciar la pretemporada de 2027.
La baja representa un problema para Rodolfo Arruabarrena, ya que Belmonte era una alternativa habitual para el mediocampo. El trío titular está conformado por Rodrigo Ascacíbar, Leandro Paredes y Milton Delgado, mientras que el ex-Lanús funcionaba como primera variante para cualquiera de los tres puestos. Desde la llegada del actual cuerpo técnico, disputó nueve partidos y convirtió un gol, con cinco titularidades.
Por suerte para el Vasco, la lesión de Belmonte se produce cuando Rodrigo Battaglia se prepara para volver a estar disponible. El volante de 35 años ya recibió el alta médica y ahora busca recuperar ritmo futbolístico antes de ser tenido en cuenta por el entrenador. Sus características son diferentes a las de Belmonte, pero su regreso le permitirá a Boca recuperar una alternativa para la mitad de la cancha.
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