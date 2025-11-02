Boca le ganó a Estudiantes en un choque clave por el boleto a la Libertadores

Exequiel Zeballos abrió el marcador para el conjunto xeneize a los 4 minutos del segundo tiempo tras fallar un penal en el final del primer tiempo. Edwin Cetré de penal marcó la igualdad. Cristian Medina e se metió dentro del área y Marchesin impactó en el pie derecho del mediocampista. Rey Hilfer sancionó la falta. Con tiempo cumplido, Miguel Merentiel marcó de oenal tras un dudosa infracción sancionada en contra del volante de Boca Ander Herrera.

El equipo dirigido por Claudio Úbeda viene de viene de ganarle 3-1 a Barracas Central, el pasado lunes en condición de visitante, en el marco del partido pendiente de la 12º fecha, postergado por el fallecimiento del DT Miguel Ángel Russo. La victoria le dio tres puntos trascendentales y lo dejó en el quinto lugar de grupo, a tres unidades del líder Unión.

Para este partido ante Estudiantes, el exayudante de campo de Russo tiene dos bajas sensibles en el mediocampo: el referente y campeón del mundo Leandro Paredes, que llegó a la quinta amarilla ante Barracas Central, y Rodrigo Battaglia, que continúa recuperándose del desgarro en el sóleo de su pierna izquierda. Ambos futbolistas son reemplazados por Milton Delgado y Tomás Belmonte.

Asimismo, Úbeda le da la chance de mostrarse como titular a Exequiel Zeballos, que tuvo buenos ingresos desde el banco de suplentes en los últimos dos partidos. El Changuito reemplaza al chileno Williams Alarcón.

Por su parte, el equipo que dirige Eduardo Domínguez disputó su último encuentro hace dos semanas, cuando, en condición de local, venció 2-0 a Gimnasia en el clásico de La Plata correspondiente al interzonal de la 13º fecha del Torneo Clausura.

En el choque contra Boca, el DT cumple 150 partido al mando del Pincha y repetirá el mismo equipo que venció al ´Lobo´ en el clásico de la capital bonaerense. Desde su estreno el 12 de marzo de 2023, en el triunfo contra Huracán, Domínguez consiguió 65 victorias, 45 empates y 39 derrotas. Con Estudiantes sumó tres títuls: la Copa Argentina 2023, y de la Copa de la Liga y el Trofeo de Campeones en 2024.

Posibles formaciones

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacibar, Cristian Medina; Edwin Cetré, Tiago Palacios y Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte, Carlos Palacios, Exequiel Zeballos; Miguel Merentiel, Milton Giménez. DT: Claudio Úbeda.

Estadio: Jorge Luis Hirschi, La Plata.

Árbitro: Leandro Rey Hilfer.

VAR: Ariel Penel.

TV: TNT Sports.