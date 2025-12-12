Hoy es el Día del Hincha de Boca y habrá fiesta en La Bombonera

El origen numérico: por qué se celebra el “Jugador Número 12”

La fecha elegida no es casual: el 12 de diciembre (mes 12 del año y día 12 del mes) refleja la repetición del número que identifica a la hinchada de Boca.

Ese número remite al apodo más icónico y representativo de la parcialidad xeneize: “El Jugador Número 12”, o simplemente “La 12”, denominación que simboliza el peso y la influencia de la hinchada como un integrante más del equipo.

El significado de "La 12"

La historia del "Jugador Nº 12" se remonta a 1925, durante la histórica gira por Europa de Boca Juniors, la primera de un equipo argentino en el Viejo Continente. Ese viaje se concretó gracias a la generosidad de Victoriano Caffarena, un socio y escribano que, con gran compromiso, llegó a desprenderse de parte de sus propiedades para garantizar que el plantel pudiera viajar.

Caffarena acompañó al equipo en calidad de enviado especial de El Telégrafo, pero su rol fue mucho más allá de la tarea periodística. Se convirtió en apoyo constante para los jugadores, convirtiéndose en un pilar emocional del grupo. Fue el goleador Agustín Cerroti quien, al reconocer la dedicación y entrega de Caffarena, inmortalizó la figura del “Jugador Nº 12”, una metáfora que simboliza el papel fundamental de la hinchada como un miembro más del equipo.

Un festejo espontáneo convertido en tradición

El Día del Hincha comenzó como un festejo espontáneo, un reconocimiento popular a la dedicación de aquellos que siempre estuvieron al lado del equipo, más allá de los 11 jugadores en cancha. Con el tiempo, esa celebración creció, convirtiéndose en una tradición que se celebra cada 12 de diciembre. Hoy, este día es una verdadera fiesta: calles llenas de gente, banderas que ondean y miles de voces unidas, reafirmando una pasión que trasciende cualquier límite.

Festejos en La Bombonera

Las puertas del estadio abrirán a las 17, mientras que el evento comenzará a las 18 y se extenderá hasta las 20. La programación incluye presentaciones de murgas y bandas, entre ellas “Un Poco de Ruido” y la murga “Los Amantes de La Boca” y distintos momentos de animación, en una propuesta orientada a que el público pueda participar en familia. El acceso será con carnet o DNI, tanto para socios como para invitados.

Una de las principales novedades de esta edición es que el club habilitó el ingreso para socios de todas las categorías, quienes podrán asistir con un acompañante. Esta medida permitirá que miles de personas no socias que habitualmente no pueden ingresar al estadio en los días de partido tengan la posibilidad de vivir la celebración desde adentro, en un intento por ampliar la convocatoria y acercar la experiencia a un público más amplio.