Boca piensa en la Copa Libertadores: el equipo que paró Claudio Úbeda para el debut

El estreno será contra la Universidad Católica, el próximo martes, en Santiago de Chile. Hay un regreso confirmado, aunque el entrenador mantiene dudas en la defensa y el mediocampo.
Boca ya tiene la mira puesta en su debut por la Copa Libertadores, donde el próximo martes enfrentará como visitante a Universidad Católica de Chile. El entrenador Claudio Úbeda comenzó a definir el equipo titular con el que buscará iniciar el certamen de manera positiva.
El Xeneize llegará a su estreno copero tras una victoria en el torneo local contra Talleres y con la intención de sostener la base, aunque con algunas modificaciones. La principal novedad pasa por el regreso de Leandro Paredes al mediocampo, quien volvería a la titularidad para aportar experiencia y conducción en el estreno internacional.
En cuanto a la formación, el equipo que se perfila para salir a la cancha sería con Leandro Brey en el arco; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco en defensa; Ander Herrera, Paredes y Milton Delgado en el mediocampo; Tomás Aranda como enlace; y la dupla ofensiva compuesta por Miguel Merentiel y Adam Bareiro.
De todas maneras, el entrenador mantiene algunas dudas en el once, especialmente en la defensa y el mediocampo, donde jugadores como Marco Pellegrino o Santiago Ascacibar podrían meterse entre los titulares según el planteo táctico.
El Xeneize debutará el próximo martes a las 21:30 en Chile, en el inicio de un grupo que también integran Cruzeiro y Barcelona de Ecuador. Volverá a la Libertadores después de dos años, luego de que en su última participación llegara a la final contra Fluminense y perdiera 2 a 1 en tiempo suplementario.
Al final, la Conmebol intervino junto al gobierno de Chile y revirtió la decisión inicial, por lo que Boca contará con 2.000 hinchas este martes en el estadio San Carlos de Apoquindo, en Santiago, en el debut ante Universidad Católica por la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.
El encuentro contará con un operativo de seguridad reforzado y un sistema de control coordinado entre ambos países. A la vez, autoridades argentinas y chilenas avanzan en un trabajo conjunto para registrar a los hinchas que viajen a Santiago, con verificación de DNI y cruce de datos a través del programa Tribuna Segura, lo que busca impedir el acceso de personas con derecho de admisión.
Tras varios cambios de postura, la dirigencia del club chileno había pasado de ofrecer menos de 1.000 ubicaciones a intentar quedarse con la totalidad del estadio, denominado Claro Arena, para su público. Sin embargo, Boca presionó amparado en el reglamento vigente y la intervención de Conmebol terminó por destrabar el conflicto, lo que permitirá al equipo dirigido por Claudio Úbeda disputar el encuentro con el respaldo de su gente.
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