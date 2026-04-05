Boca piensa en la Copa Libertadores: el equipo que paró Claudio Úbeda para el debut

El Xeneize debutará el próximo martes a las 21:30 en Chile, en el inicio de un grupo que también integran Cruzeiro y Barcelona de Ecuador. Volverá a la Libertadores después de dos años, luego de que en su última participación llegara a la final contra Fluminense y perdiera 2 a 1 en tiempo suplementario.

2025_11_251106803 Leandro Paredes será titular en el mediocampo de Boca.

Copa Libertadores: Boca podrá llevar 2.000 hinchas a Chile

Al final, la Conmebol intervino junto al gobierno de Chile y revirtió la decisión inicial, por lo que Boca contará con 2.000 hinchas este martes en el estadio San Carlos de Apoquindo, en Santiago, en el debut ante Universidad Católica por la primera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores.

El encuentro contará con un operativo de seguridad reforzado y un sistema de control coordinado entre ambos países. A la vez, autoridades argentinas y chilenas avanzan en un trabajo conjunto para registrar a los hinchas que viajen a Santiago, con verificación de DNI y cruce de datos a través del programa Tribuna Segura, lo que busca impedir el acceso de personas con derecho de admisión.

Tras varios cambios de postura, la dirigencia del club chileno había pasado de ofrecer menos de 1.000 ubicaciones a intentar quedarse con la totalidad del estadio, denominado Claro Arena, para su público. Sin embargo, Boca presionó amparado en el reglamento vigente y la intervención de Conmebol terminó por destrabar el conflicto, lo que permitirá al equipo dirigido por Claudio Úbeda disputar el encuentro con el respaldo de su gente.