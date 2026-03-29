Bomba: Max Verstappen reveló que evalúa retirarse de la Fórmula 1 a fin de año

Por último, Verstappen disparó: "Mi contrato va hasta 2028, pero dependerá de las nuevas normas de 2026 y de si son agradables y divertidas. Si no lo son, no me veo aguantando". De esta manera, el piloto declaró públicamente que el retiro es una opción a fin de año.

El neerlandés se consagró campeón de la Fórmula 1 en cuatro oportunidades: 2021, 2022, 2023 y 2024. Todos sus títulos fueron obtenidos con el equipo Red Bull Racing. Además, se convirtió en el piloto más joven en ganar una carrera de F1 a los 18 años, en el Gran Premio de España de 2016.