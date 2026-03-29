El neerlandés, que es uno de los pilotos más ganadores de la historia del prestigioso campeonato, confesó: "No estoy disfrutando y tengo muchos proyectos que me apasionan".
Bomba: Max Verstappen reveló que evalúa retirarse de la Fórmula 1 a fin de año. El neerlandés, que es uno de los pilotos más ganadores de la historia del prestigioso campeonato, confesó: "No estoy disfrutando y tengo muchos proyectos que me apasionan".
Tras terminar séptimo en el Gran Premio de Japón, el tetracampeón del mundo describió cómo se siente en este presente: “Estoy comprometido al 100% y lo intento seguir dando. Pero no es algo sano en este momento porque no lo estoy disfrutando”.
El piloto profundizó en ese dilema que empieza a aparecer en medio de un calendario cada vez más exigente: "En lo personal estoy muy contento. También hay que esperar a que lleguen las 24 carreras. Esta vez son 22, pero normalmente son 24. Y entonces uno se pregunta: ¿merece la pena? ¿O disfruto más estando en casa con mi familia viendo más a mis amigos cuando no estoy disfrutando de mi deporte?".
El piloto de Red Bull Racing también aseguró que no le tiene miedo al retiro. “Tengo otros muchos proyectos que me apasionan. Si parase, no significaría que me quedase parado. No quiero que la gente se sienta mal por mí”, añadió, dejando claro que su vida deportiva no se limitaría necesariamente a la Fórmula 1.
Por último, Verstappen disparó: "Mi contrato va hasta 2028, pero dependerá de las nuevas normas de 2026 y de si son agradables y divertidas. Si no lo son, no me veo aguantando". De esta manera, el piloto declaró públicamente que el retiro es una opción a fin de año.
El neerlandés se consagró campeón de la Fórmula 1 en cuatro oportunidades: 2021, 2022, 2023 y 2024. Todos sus títulos fueron obtenidos con el equipo Red Bull Racing. Además, se convirtió en el piloto más joven en ganar una carrera de F1 a los 18 años, en el Gran Premio de España de 2016.
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