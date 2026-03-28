Video: el insólito errado con el arco vacío de Perú en el amistoso con Senegal

Por su parte, Senegal se impuso con los goles de Nicolas Jackson e Ismaila Sarr y exhibió el trofeo de la Copa Africana 2025, después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le quitó la estrella y se la dio a Marruecos a dos meses de la final, por el abandono del campo de juego por unos minutos de los senegaleses tras un arbitraje escándaloso.

De esta manera, Senegal enfrenta un conflicto sin precedentes en el fútbol africano. La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) declaró públicamente que se trata del “robo administrativo más flagrante de la historia” y había confirmado que, antes del amistoso frente a Perú, organizaría un acto simbólico de defensa exhibiendo el trofeo, un gesto que desafía el fallo continental y busca reivindicar su logro.