Video: el insólito errado con el arco vacío de Perú en el amistoso con Senegal

Alex Valera, delantero de la selección sudamericana, protagonizó una de las jugadas más virales del fin de semana en la caída 2 a 0 ante el conjunto africano.
Alex Varela, delantero de Perú, protagonizó un insólito errado con el arco vacío en la derrota 2 a 0 con Senegal en el marco de un amistoso internacional. Fue una de las jugadas más virales del fin de semana de la fecha FIFA donde muchas selecciones sumaron rodaje de cara a la Copa del Mundo.
A los 10 minutos del segundo tiempo, un defensor de Senegal decidió jugar hacia atrás con el arquero Mory Diaw, quien intentó pasarle el balón a otro compañero. Sin embargo, el guardameta pifió la pelota, que le quedó servida a Alex Valera para que convirtiera el gol. El punta peruano decidió no rematar de primera, intentó controlar y se le escapó el balón, llegando Moussa Niakhate para rechazar. En el rebote, André Carrillo tampoco pudo marcar.
“¡Ay! La regalaron damas y caballeros... ah no se puede creer, ¡pero hacelo de una vez! Lo perdió Valera y después Carrillo. ¡Qué regalito del arquero! Valera no se animó a pegarle y después se le complicó a Carrillo", expresó el relator del canal DSports. Luego, el comentarista complementó: “El arco estaba vacío. Con tremendo error del arquero, lo que menos hay que hacer, creo yo, es pensar”.
Esta insólita situación le impidió a Perú descontar un encuentro que le fue esquivo, ya que además estrelló un remate en el palo del mediocampista Adrián Quiroz. Los dirigidos por el brasileño Mano Menezes atraviesan una etapa de transición luego del golpe por no haber podido clasificar al Mundial 2026.
Por su parte, Senegal se impuso con los goles de Nicolas Jackson e Ismaila Sarr y exhibió el trofeo de la Copa Africana 2025, después de que la Confederación Africana de Fútbol (CAF) le quitó la estrella y se la dio a Marruecos a dos meses de la final, por el abandono del campo de juego por unos minutos de los senegaleses tras un arbitraje escándaloso.
De esta manera, Senegal enfrenta un conflicto sin precedentes en el fútbol africano. La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) declaró públicamente que se trata del “robo administrativo más flagrante de la historia” y había confirmado que, antes del amistoso frente a Perú, organizaría un acto simbólico de defensa exhibiendo el trofeo, un gesto que desafía el fallo continental y busca reivindicar su logro.
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