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Racing venció a San Martín de Formosa y cumplió en su debut en la Copa Argentina

La Academia se impuso 1 a 0 al equipo del Federal A con un gol de Maravilla Martínez y avanzó a los 16avos de final del certamen federal a días del clásico de Avellaneda.

Racing venció 1 a 0 a San Martín de Formosa y cumplió en su debut en la Copa Argentina. La Academia se impuso 1 a 0 al equipo del Federal A con un gol de Maravilla Martínez a los 34 minutos de juego y avanzó a los 16avos de final del certamen federal a días del clásico de Avellaneda por el Torneo Apertura.

El equipo de Gustavo Costas demostró la diferencia de jerarquía entre los equipos desde el inicio del partido y encontró el gol de la victoria a los 34 minutos porque Kevin Humeler atajaba todo lo que le pateaban. El arquero tuvo una gran actuación para retrasar lo máximo posible la caída de su arco y sostener a su equipo en todo momento en partido.

De hecho, Humeler tuvo hasta una impresionante doble a los 12 minutos de juego cuando le atajó un muy buen disparo de tiro libre a Tomas Conechny y se recuperó para ahogarle el grito a Maravilla en el rebote. La primera era difícil y la segunda prácticamente imposible, para que los hinchas de la Academia se agarren la cabeza.

Racing mereció ampliar el marcador pero chocó con Humeler, los constantes rechazos y bloques de remates de los defensores y la mala suerte del palo (en un remate de Conechny a los 24' del ST) y el travesaño (un cabezazo de García Basso a los 39' de la segunda mitad) que fueron determinantes para que la diferencia termine siendo mínima.

El equipo de Costas controló el partido y aún más por la expulsión de Gervasio Núñez a los diez minutos del complemento tras recibir doble amarilla. Ahora, Racing se enfrentará al ganador del duelo entre Defensa y Chaco For Ever y ya pondrá la cabeza en el clásico de Avellaneda, que se llevará a cabo este sábado a partir de las 17.30 en el Libertadores de América.

ADEMÁS: Un jugador de Racing fue herido en un intento de robo y no estará en Copa Argentina

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