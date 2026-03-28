Racing venció a San Martín de Formosa y cumplió en su debut en la Copa Argentina

Racing mereció ampliar el marcador pero chocó con Humeler, los constantes rechazos y bloques de remates de los defensores y la mala suerte del palo (en un remate de Conechny a los 24' del ST) y el travesaño (un cabezazo de García Basso a los 39' de la segunda mitad) que fueron determinantes para que la diferencia termine siendo mínima.

El equipo de Costas controló el partido y aún más por la expulsión de Gervasio Núñez a los diez minutos del complemento tras recibir doble amarilla. Ahora, Racing se enfrentará al ganador del duelo entre Defensa y Chaco For Ever y ya pondrá la cabeza en el clásico de Avellaneda, que se llevará a cabo este sábado a partir de las 17.30 en el Libertadores de América.