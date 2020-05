Puertas adentro, lo que la pandemia esconde y la TV no refleja. Las redes sociales y whatsapp, saturados, pasan inadvertidos con el bombardeo irracional y desordenado de todas las voces del inframundo. La víctima de hoy: el seleccionado amateur argentino de boxeo

No se ve. No se quiere ver. O no se quiere mostrar.