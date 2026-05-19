Riestra se metió dos goles en contra, perdió con Montevideo City y fue eliminado

El Malevo comenzó abajo en el marcador a los ocho minutos con un gol en contra insólito de Nacho Arce, quien en el intento de tomar el balón en el primer palo después de un centro terminó metiéndolo dentro de su arco. Y, a los 28, luego de la pausa de rehidratación, Jonatan Goitía se llevó puesto el balón y estiró la ventaja de Montevideo City Torque.