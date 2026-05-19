Riestra se metió dos goles en contra, perdió con Montevideo City y fue eliminado

El Malevo cayó 4 a 1 con el conjunto uruguayo en una floja actuación de visitante en la que se marcó por duplicado en su arco y quedó afuera de la Copa Sudamericana.
Deportivo Riestra perdió 4 a 1 con Montevideo City con dos goles en contra y quedó eliminado de la Copa Sudamericana, dado que se quedó sin chances matemáticas de clasificar a la próxima ronda aún faltando una jornada de la fase de grupos.
El Malevo comenzó abajo en el marcador a los ocho minutos con un gol en contra insólito de Nacho Arce, quien en el intento de tomar el balón en el primer palo después de un centro terminó metiéndolo dentro de su arco. Y, a los 28, luego de la pausa de rehidratación, Jonatan Goitía se llevó puesto el balón y estiró la ventaja de Montevideo City Torque.
En el complemento, Montevideo City amplió la ventaja con un tanto de Salomón Rodríguez e inmediatamente descontó Alexander Díaz para el Malevo. Y, cuando la historia se terminaba, Eduardo Agüero puso cifras definitivas: el 4 a 1 en el marcador.
En la última fecha, Deportivo Riestra jugará en Chile ante Palestino, mientras que el conjunto uruguayo se presentará en Porto Alegre contra Gremio.
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