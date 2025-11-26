Video: batalla campal, gas pimienta y 17 expulsados en el fútbol boliviano

Tras el pitazo final y clasificación de Blooming a las semifinales de la Copa Bolivia, gracias al triunfo 2 a 1 en la ida, comenzó el descontrol: un futbolista local se sintió provocado por uno de los festejos y fue a increparlo. Después, intervinieron compañeros y hasta al propio entrenador de Blooming, Mauricio Soria, quien intentó calmar los ánimos.

Sin embargo, cuando parecía que la situación se calmaba, una segunda pelea estalló en otro sector del campo: integrantes de ambos equipos se cruzaron con golpes de puño y empujones que rápidamente derivaron en un tumulto generalizado. Allí aparecieron los agentes policiales con escudos para separar a los protagonistas, pero la tensión escaló aún más cuando miembros de los cuerpos técnicos se sumaron a las agresiones.

Una batalla campal estalló este martes al final de un partido del fútbol boliviano, dejando como resultado más de una docena de jugadores expulsados, un herido y la intervención policial.#Bolivia pic.twitter.com/FjdUrJ7qhE — Iris Kandanga22 (@IKandanga2) November 26, 2025

Entre las escenas más violentas se vio a jugadores de Real Oruro lanzando patadas voladoras y a varios futbolistas caídos en el piso recibiendo empujones y manotazos. Ante la imposibilidad de controlar la situación, la policía utilizó gas pimienta, lo que permitió frenar la pelea.

Horas más tarde se conoció el informe arbitral preliminar, que ratificó la magnitud del escándalo. Blooming sufrió diez expulsiones: Gabriel Valverde, Richet Gómez, Franco Posse, César Romero, Héctor Suárez, Roberto Carlos Melgar, César Menacho, además del técnico Soria, el médico Henry Seas y el asistente José Luis Vaca. Por su parte, le echaron siete personas a Real Oruro: Raúl Gómez, Julio Vila, Yerco Vallejos, Eduardo Álvarez, el entrenador Robledo y los colaboradores Iván Salinas y Rubén Poquechoque.

En total, 17 protagonistas vieron la tarjeta roja en un episodio que promete tener consecuencias más severas. Se espera el informe definitivo del árbitro y la intervención del Tribunal de Disciplina de la Federación Boliviana de Fútbol, que podría aplicar sanciones ejemplares a partir de las imágenes registradas.