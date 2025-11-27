Torneo Clausura: Tigre le cortó la fiesta a Lanús y será rival de Racing en los cuartos de final

El equipo comandado por Mauricio Pellegrino dominó el balón y generó más situaciones de gol pero Tigre tuvo la contundencia que Lanús no para avanzar a la próxima ronda. Tras un rechazo en el área chica, Ignacio Russo recibió afuera del área y habilitó de primera a José David Romero y éste definió con un toque inesperado a la izquierda de Nahuel Losada para vencer su resistencia a los tres minutos del complemento.

Rodrigo Castillo casi lo empata aprovechando un error de Felipe Zenobio, pero Leandro Rey Hilfer constató vía VAR que había cometido mano. Ahora, Tigre será rival de Racing en el Cilindro de Avellaneda, donde le ganó agónicamente por 2-1 en la quinta fecha.

De esta manera, se definieron todos los cruces de cuartos de final del Torneo Clausura: Boca-Argentinos, Estudiantes-Central Córdoba, Gimnasia-Barracas Central y Tigre-Racing.