Causa AFA: comienza una jornada decisiva en la investigación de Estados Unidos

El Gran Jurado de Florida inicia una nueva etapa de la investigación sobre presuntas maniobras financieras vinculadas a la AFA y la empresa TourProdEnter. La entidad niega las acusaciones.
La investigación que la Justicia de Estados Unidos lleva adelante sobre presuntas maniobras financieras vinculadas a la AFA atraviesa este jueves una instancia clave. Un Gran Jurado con sede en Miami comenzó a recibir declaraciones testimoniales y a analizar documentación relacionada con la empresa TourProdEnter LLC, en el marco de una pesquisa por posibles delitos financieros.
Según trascendió, la Fiscalía del Distrito Sur de Florida y el Departamento de Justicia convocaron a testigos para aportar información sobre contratos, registros bancarios, correos electrónicos y comunicaciones mantenidas con dirigentes de la casa madre del fútbol argentino y empresarios vinculados a la firma investigada.
La pesquisa busca determinar si existieron maniobras de lavado de dinero y fraude bancario a partir de la explotación comercial de los partidos amistosos de la Selección argentina y de acuerdos de patrocinio internacional.
El foco de la investigación está puesto sobre TourProdEnter LLC, sociedad radicada en Estados Unidos y vinculada al empresario Javier Faroni, que habría administrado ingresos millonarios provenientes de esos contratos desde 2021.
Entre la documentación requerida figuran registros relacionados con operaciones realizadas a través de entidades como JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank, con el objetivo de reconstruir el circuito financiero de las operaciones bajo análisis.
Desde la AFA rechazaron en los últimos días las versiones que indicaban que Claudio "Chiqui" Tapia había sido citado a declarar o que le habían secuestrado el teléfono celular. Además, sostienen que el expediente se encuentra en una etapa preliminar y que no existen imputaciones penales contra los dirigentes.
En paralelo, el origen del conflicto continúa siendo una demanda comercial impulsada por el agente FIFA Guillermo Tofoni, vinculada a la comercialización de los amistosos de la Selección argentina. A partir de esa presentación, la Justicia estadounidense amplió la recolección de pruebas para evaluar si corresponde avanzar hacia una investigación penal.
El Gran Jurado sesiona de manera reservada y sin plazos establecidos para resolver si las pruebas reunidas justifican la apertura de una causa penal formal contra los involucrados. De momento, las declaraciones de testigos y el análisis de la documentación constituyen una etapa previa del proceso.
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