Causa AFA: comienza una jornada decisiva en la investigación de Estados Unidos

Entre la documentación requerida figuran registros relacionados con operaciones realizadas a través de entidades como JP Morgan, Citibank, Bank of America, Synovus y PNC Bank, con el objetivo de reconstruir el circuito financiero de las operaciones bajo análisis.

Desde la AFA rechazaron en los últimos días las versiones que indicaban que Claudio "Chiqui" Tapia había sido citado a declarar o que le habían secuestrado el teléfono celular. Además, sostienen que el expediente se encuentra en una etapa preliminar y que no existen imputaciones penales contra los dirigentes.

Claudio "Chiqui" Tapia no fue citado a declarar en esta etapa, aunque la pesquisa analiza operaciones vinculadas a la conducción de la AFA.

En paralelo, el origen del conflicto continúa siendo una demanda comercial impulsada por el agente FIFA Guillermo Tofoni, vinculada a la comercialización de los amistosos de la Selección argentina. A partir de esa presentación, la Justicia estadounidense amplió la recolección de pruebas para evaluar si corresponde avanzar hacia una investigación penal.

El Gran Jurado sesiona de manera reservada y sin plazos establecidos para resolver si las pruebas reunidas justifican la apertura de una causa penal formal contra los involucrados. De momento, las declaraciones de testigos y el análisis de la documentación constituyen una etapa previa del proceso.