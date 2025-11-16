River empató con Vélez y complicó sus chances de jugar la Copa Libertadores

El equipo de Marcelo Gallardo salió enchufado y generó varias situaciones de gol en el comienzo el encuentro con la zurda de Juan Fernando Quintero (y remate de Sebastián Driussi por arriba del travesaño) y contraataques con Milton Casco y Maximiliano Salas como protagonistas que terminaron en tiros con afuera del campo como destino.

Vélez reaccionó y equiparó el encuentro. De hecho, a los 30 minutos, Maher Carrizo sacó un gran remate colocado dentro del área que se encontró con un gran manotazo de Franco Armani. Después, el local reclamó un penal por una mano de Juan Portillo, pero se dio después de un empujón de Manuel Lanzini al jugador. Se fueron 0 a 0 al descanso.

River volvió a estar punzante en el inicio del complemento y estuvo cerca de marcar con un cabezazo de Milton Casco, generador de la jugada, que rozó un palo. Vélez respondió en un córner, donde le quedó a Thiago Silvero el balón y lo mandó, estando muy cerca de Franco Armani, arriba del travesaño.

Después, el juvenil del visitante, Thiago Acosta, probó de lejos y con un desvío de Rodrigo Aliendro se colocaba bien su disparo pero Tomás Marchiori logró despejar el balón. Y, a los 23' de esta segunda etapa, River por Armani y de milagro no sufrió un gol de Vélez: Franco despejó un envío desde el córner, después le atajó un tiro a Jonathan Galván y por último tras un centro al segundo palo de Silvero se perdió el tanto de cabeza Cavanagh.

Luego el partido se acható, hubo poco peligro en los arcos y terminó 0 a 0 el encuentro en Liniers. Con este empate, River no metió presión a Argentinos Juniors para robarle el tercer puesto de la anual (boleto al Repechaje de la Libertadores) y terminará cuarto en zona de Copa Sudamericana. Necesita ser campeón del Torneo Clausura o que lo sean Rosario Central, Boca o Argentinos Juniors para acceder al máximo certamen a nivel clubes del continente.