Vozinha: reunión con Macri, la oferta que tiene para jugar en Sudamérica y un pedido suyo

Por último, el arquero realizó un pedido especial al mundo del fútbol: "Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing". Claro, el 1 teme que su talento, sus enormes atajadas ante España y Argentina queden en segundo plano tras su impactante crecimiento en redes sociales.

"Estar aquí a los 40 años y como realmente siento esa pasión, quiero jugar al menos uno o dos años más. Dependerá de cómo responda mi cuerpo, porque nunca se sabe qué pasará mañana, pero quiero jugar", explicó el guardameta al canal CBS.