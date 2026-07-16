Vozinha: reunión con Macri, la oferta que tiene para jugar en Sudamérica y un pedido suyo

El arquero de 40 años, que tuvo una sorprendente actuación con Cabo Verde en el Mundial, sigue viviendo las repercusiones de la fama que se ganó en la máxima cita.
Vozinha, el arquero de Cabo Verde que la rompió ante los finalistas España y Argentina, sigue viviendo las repercusiones de la fama que se ganó en el Mundial 2026. Ahora, se reunió con el expresidente Mauricio Macri, quien es presidente de la Fundación FIFA, recibió una oferta para jugar en Sudamérica y realizó un pedido debido a este contexto.
"En Nueva York esperando la final con Vozinha, con quien acordamos hacer un programa de fútbol y educación digital a través de la Fundación FIFA para los chicos de Cabo Verde", escribió Macri en su cuenta de Instagram, junto a una foto con su hija menor y el famoso arquero.
Cabo Verde, que tiene problemas de escasez de agua y una gran parte de su gente inmersa en la pobreza, podría ser muy beneficiada por la FIFA. El objetivo principal de la Fundación que encabeza Mauricio Macri es abordar problemas mundiales en comunidades vulnerables mediante el apoyo a proyectos educativos, de igualdad de género, inclusión, salud y ayuda humanitaria.
Por otro lado, Vozinha, quien llegó al Mundial sin club, tiene una oferta formal para jugar en Colo Colo. Sí, el gigante chileno posó los ojos en el guardameta y podría incorporarlo en las próximas horas. De concretarse, sería el mayor salto en su carrera, tras jugar en su liga local, Angola, Moldavia, Chipre, Eslovaquia y el ascenso de Portugal.
Por último, el arquero realizó un pedido especial al mundo del fútbol: "Espero encontrar un equipo que realmente me quiera por lo que puedo aportar como futbolista, no como una figura de marketing". Claro, el 1 teme que su talento, sus enormes atajadas ante España y Argentina queden en segundo plano tras su impactante crecimiento en redes sociales.
"Estar aquí a los 40 años y como realmente siento esa pasión, quiero jugar al menos uno o dos años más. Dependerá de cómo responda mi cuerpo, porque nunca se sabe qué pasará mañana, pero quiero jugar", explicó el guardameta al canal CBS.
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