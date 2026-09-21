Fórmula 1: Franco Colapinto vuelve a Bakú para estirar su racha y así será el cronograma

El argentino viene de terminar séptimo en Madrid y buscará su tercer top 10 consecutivo. El GP de Azerbaiyán tendrá una particularidad: la carrera será el sábado.
La actividad para Franco Colapinto en la Fórmula 1 regresará este fin de semana con el Gran Premio de Azerbaiyán, una carrera especial para el piloto argentino porque volverá al circuito callejero de Bakú, donde consiguió sus primeros puntos en la máxima categoría en 2024. Esta vez llegará después de haber firmado un gran resultado en Madrid y con el objetivo de estirar su racha de dos carreras consecutivas dentro del top 10.
Colapinto viene de terminar noveno en Italia y séptimo en España, resultados que le permitieron sumar puntos en dos fechas consecutivas. En el estreno del circuito de Madring, además, protagonizó una de sus mejores actuaciones del año al avanzar desde la novena posición de partida hasta el séptimo lugar.
Ahora tendrá por delante un escenario que ya conoce y en el que intentará volver a sumar. En 2024, durante apenas su segunda participación en la Fórmula 1 y al volante de Williams, el argentino se metió en la Q3, clasificó noveno y luego terminó octavo en la carrera, resultado que le permitió conseguir los primeros cuatro puntos de su trayectoria en la categoría.
La visita de 2025, en cambio, tuvo un desenlace complicado. Ya como piloto de Alpine, Colapinto sufrió un accidente durante la Q1 de la clasificación y largó la carrera desde el fondo. Luego avanzó posiciones, pero en la vuelta 17 recibió un golpe de Alex Albon que dañó su monoplaza y lo dejó fuera de la pelea por los puntos.
El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá una particularidad en esta edición: la carrera principal se disputará el sábado 26 de septiembre, en lugar del domingo. El cambio fue solicitado por el Gobierno de Azerbaiyán y aprobado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) debido al Día del Recuerdo, una jornada oficial de duelo que se conmemora el 27 de septiembre en homenaje a los militares fallecidos durante la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020.
Por ese motivo, el cronograma tendrá las dos primeras prácticas libres el jueves, la tercera práctica y la clasificación el viernes y la carrera el sábado. Para Colapinto será un fin de semana intenso, ya que tendrá que adaptarse rápidamente a un circuito urbano de 6,003 kilómetros y 20 curvas, que combina sectores muy veloces con una zona estrecha y sinuosa dentro de la parte histórica de Bakú.
La pista también presenta una de las rectas más extensas del calendario de la Fórmula 1, donde los monoplazas pueden alcanzar velocidades cercanas a los 350 km/h, antes de ingresar en sectores mucho más trabados y próximos a los muros.
El argentino llegará además en un momento positivo desde lo deportivo. Después de sumar un punto en Monza y seis en Madrid, buscará conseguir su tercer top 10 consecutivo y continuar con la evolución que mostró durante las últimas fechas de la temporada.
El campeonato tiene como líder a Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, mientras que Alpine afrontará la fecha en la pelea por mejorar su posición en el campeonato de constructores. La escudería francesa suma 68 puntos y se encuentra sexta, a nueve unidades de Racing Bulls.
Jueves 24 de septiembre
Práctica libre 1: 05.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)
Práctica libre 2: 09.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)
Viernes 25 de septiembre
Práctica libre 3: 05.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)
Clasificación: 09.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)
Sábado 26 de septiembre
Carrera a 51 vueltas: 08.00 (Argentina) / 15.00 (Azerbaiyán)
comentar