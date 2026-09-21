Fórmula 1: Franco Colapinto vuelve a Bakú para estirar su racha y así será el cronograma

Un fin de semana diferente para Colapinto

El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá una particularidad en esta edición: la carrera principal se disputará el sábado 26 de septiembre, en lugar del domingo. El cambio fue solicitado por el Gobierno de Azerbaiyán y aprobado por la Federación Internacional del Automóvil (FIA) debido al Día del Recuerdo, una jornada oficial de duelo que se conmemora el 27 de septiembre en homenaje a los militares fallecidos durante la guerra de Nagorno-Karabaj de 2020.

Por ese motivo, el cronograma tendrá las dos primeras prácticas libres el jueves, la tercera práctica y la clasificación el viernes y la carrera el sábado. Para Colapinto será un fin de semana intenso, ya que tendrá que adaptarse rápidamente a un circuito urbano de 6,003 kilómetros y 20 curvas, que combina sectores muy veloces con una zona estrecha y sinuosa dentro de la parte histórica de Bakú.

La pista también presenta una de las rectas más extensas del calendario de la Fórmula 1, donde los monoplazas pueden alcanzar velocidades cercanas a los 350 km/h, antes de ingresar en sectores mucho más trabados y próximos a los muros.

El argentino llegará además en un momento positivo desde lo deportivo. Después de sumar un punto en Monza y seis en Madrid, buscará conseguir su tercer top 10 consecutivo y continuar con la evolución que mostró durante las últimas fechas de la temporada.

El campeonato tiene como líder a Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, mientras que Alpine afrontará la fecha en la pelea por mejorar su posición en el campeonato de constructores. La escudería francesa suma 68 puntos y se encuentra sexta, a nueve unidades de Racing Bulls.

Cronograma de actividades del GP de Azerbaiyán

Jueves 24 de septiembre

Práctica libre 1: 05.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Práctica libre 2: 09.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)

Viernes 25 de septiembre

Práctica libre 3: 05.30 (Argentina) / 12.30 (Azerbaiyán)

Clasificación: 09.00 (Argentina) / 16.00 (Azerbaiyán)

Sábado 26 de septiembre

Carrera a 51 vueltas: 08.00 (Argentina) / 15.00 (Azerbaiyán)