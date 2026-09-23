Franco Colapinto no arrancó bien y terminó 18° en la primera práctica libre del GP de Azerbaiyán

En la octava posición apareció Arvid Lindblad también con Red Bull, mientras que Esteban Ocon con Haas fue el noveno y Gabriel Bortoleto a bordo de un Audi completó los primeros diez.

Azerbaiyán, una pista con buenos recuerdos para Franco.

Cuando es y cómo ver el GP de Azeibaiyán

Franco Colapinto ya se prepara para el Gran Premio de Azerbaiyán después de su séptimo puesto en Madrid con una gran largada y ritmo competitivo que le permitió sumar seis puntos más en la Fórmula. Conocé la programación inusual del gran premio con horarios y televisación.

La carrera no será el domingo sino que se llevará a cabo el sábado por un día importante para la cultura del país euroasiático. El Día del Recuerdo, que se celebra cada 27 de septiembre en homenaje a los caídos en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, no habrá acción el domingo. De este modo, toda la actividad se moverá un día hacia atrás, iniciando el jueves con las prácticas y concluyendo el sábado con el evento estelar.

El cronograma del GP de Azerbaiyán

Jueves 24/9

Práctica 2: 9.00

Viernes 25/9

Práctica 3: 5.30

Clasificación: 9.00

Sábado 26/9