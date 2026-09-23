Franco Colapinto no arrancó bien y terminó 18° en la primera práctica libre del GP de Azerbaiyán

Tras el séptimo puesto en Madrid, el piloto argentino ya se prepara para el desafío de este sábado en la Fórmula 1, aunque arrancó con el pie izquierdo. George Russel, el líder. A las 9:00 se corre la segunda prueba libre.
Luego de una performance excelente y el séptimo puesto en Madrid, Franco Colapinto ya se prepara para la carrera en el GP de Azerbaiyán este sábado, en una nueva jornada emocionante de la Fórmula 1. Sin embargo, parece haber arrancado con el pie izquierdo: en la primera práctica libre de este jueves finalizó ¡18°!, un puesto del que el público argentino ya se había desacostumbrado.
George Russell fue el ganador de este ensayo en el circuito callejero Bakú, una pista que al pilarense le trae buenos recuerdos porque allí sumó su primer punto en la F1. Fue en 2024, cuando todavía era piloto de Williams.
Kimi Antonelli sufrió una falla en su Mercedes y Max Verstappen finalizó segundo, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton.
Aún así, Antonelli se ubicó quinto. Detrás, Oscar Piastri, que fue el mejor de McLaren en una complicada sesión en la que Lando Norris terminó decimocuarto. Liam Lawson se quedó con el séptimo lugar con Red Bull.
En la octava posición apareció Arvid Lindblad también con Red Bull, mientras que Esteban Ocon con Haas fue el noveno y Gabriel Bortoleto a bordo de un Audi completó los primeros diez.
Franco Colapinto ya se prepara para el Gran Premio de Azerbaiyán después de su séptimo puesto en Madrid con una gran largada y ritmo competitivo que le permitió sumar seis puntos más en la Fórmula. Conocé la programación inusual del gran premio con horarios y televisación.
La carrera no será el domingo sino que se llevará a cabo el sábado por un día importante para la cultura del país euroasiático. El Día del Recuerdo, que se celebra cada 27 de septiembre en homenaje a los caídos en la Segunda Guerra de Nagorno-Karabaj, no habrá acción el domingo. De este modo, toda la actividad se moverá un día hacia atrás, iniciando el jueves con las prácticas y concluyendo el sábado con el evento estelar.
Jueves 24/9
Viernes 25/9
Sábado 26/9
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