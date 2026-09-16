La confesión sexual de Franco Colapinto que generó polémica en un programa de la TV española

El corredor de la Fórmula 1 contó cómo maneja su intimidad en la previa de sus carreras, para lograr un buen rendimiento arriba de su auto.
Franco Colapinto viene de un fin de semana a pura demostración de talento tras conseguir el séptimo puesto en el Gran Premio de España. Y, ya sin la presión y exigencia deportiva, el corredor de Fórmula 1 se prestó a una entrevista con "La Revuelta", el programa conducido por David Broncano, en el país europeo.
Y, cuando la nota empezó a avanzar, el conductor del prime time de la tevé local, quiso conocer algunos detalles de la vida íntima del piloto argentino de Alpine, y el lo sorprendió con la respuesta, al dejar al descubierto una regla que respeta a "rajatabla". Sin tapujo alguno, Colapinto explicó que cuando tiene carreras por delante, su vida sexual se ve "condicionada".
El joven explicó que respeta una máxima que le pide que cumpla Fernando Belasteguín, exnúmero uno del mundo de pádel a nivel internacional y actual de su gestión deportiva. "En los últimos tiempos no tuve sexo. Estuve con muchas carreras. Para los deportistas, la testosterona debe ser alta, no podés acabar. En las carreras no podés", confió.
"El que me maneja la parte deportiva, Belasteguín, dice que está prohibido previo a un fin de semana de carrera o previo a una carrera acabar porque baja la testosterona y rendís menos. Hay que cuidarse”, explicó Franco, sobre el motivo por el que se mantiene alejado de la actividad íntima, en tiempo en donde tiene que rendir desde lo profesional y deportivo.
“Me vine solo a Europa a los 14 años. Me fui de la Argentina a Italia para correr en un equipo de karting en una fábrica; me fui a vivir ahí un año y después... sí, en un taller, en una fábrica. Vivía con los mecánicos; armaba los kartings. Y ahí fue donde empezó un poco el camino hacia la Fórmula 1 y donde se convirtió un poco más en un objetivo”, contó Franco, en la misma presentación televisiva.
También, Colapinto contó que su padre, Aníbal, vendió la casa familiar para que él pudiera continuar con su carrera a los 15 años. “Hizo un esfuerzo grande para que yo pudiera correr el primer año en Fórmula 4, que es [una instancia en la] que tenés que invertir y te tiene que ayudar alguien a la gorra”.
Y, además, el piloto que nos representa en el mundo entero, reconoció que los latinoamericanos tienen menos posibilidades de llegar a la Fórmula 1. “Hay muchas menos posibilidades y oportunidades, y tenés que aprovecharlas muy bien. Por eso uno sacrifica tanto para llegar a lo que quiere".
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