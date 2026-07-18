Con camiseta maradoneana, Los Pumas cayeron con Inglaterra en la Nations Championship

El seleccionado argentino perdió 31 a 24 con los ingleses en Santiago del Estero. Un try anulado a Bautista Delguy en la última jugada le impidió tener la chance de empatar el partido.
Los Pumas perdieron 31-24 ante Inglaterra este sábado en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la tercera fecha del Nations Championship 2026, en un encuentro que quedó marcado por la polémica del cierre. El equipo de Felipe Contepomi no pudo aprovechar su reacción en el segundo tiempo y sufrió una derrota que se definió tras la intervención del TMO en la última acción del partido.
Inglaterra construyó su victoria con un try de Tommy Freeman, un doblete de Ben Earl, otro de Marcus Smith y uno más de Immanuel Feyi-Waboso, además de las conversiones de Fin Smith y Marcus Smith. Por el lado argentino, Tomás Albornoz aportó un penal y tres conversiones, mientras que los tries fueron obra de Mateo Carreras, Justo Piccardo y un try penal.
La gran polémica llegó cuando el reloj ya había superado los 80 minutos. En la última jugada, Bautista Delguy logró apoyar la pelota junto a la bandera tras una gran maniobra individual y el árbitro australiano Angus Gardner convalidó inicialmente el try. Esa conquista dejaba el marcador 29-31 y le daba a Los Pumas la posibilidad de empatar el partido con la conversión.
Sin embargo, el juez recurrió al TMO, que tras varios minutos de revisión determinó que Delguy había apoyado con una parte del brazo fuera del campo de juego producto del tackle de Henry Slade. Gardner anuló el try, marcó el final del encuentro y desató las protestas de los jugadores argentinos y del público presente en Santiago del Estero.
Con este resultado, Los Pumas quedaron con una victoria y dos derrotas en el certamen. Ahora el Nations Championship entrará en un receso hasta noviembre, cuando Argentina visitará a Irlanda, Italia y Francia en la gira europea.
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