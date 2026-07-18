Con camiseta maradoneana, Los Pumas cayeron con Inglaterra en la Nations Championship

El seleccionado argentino perdió 31 a 24 con los ingleses en Santiago del Estero. Un try anulado a Bautista Delguy en la última jugada le impidió tener la chance de empatar el partido.

Los Pumas perdieron 31-24 ante Inglaterra este sábado en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, por la tercera fecha del Nations Championship 2026, en un encuentro que quedó marcado por la polémica del cierre. El equipo de Felipe Contepomi no pudo aprovechar su reacción en el segundo tiempo y sufrió una derrota que se definió tras la intervención del TMO en la última acción del partido.