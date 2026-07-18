Gran Premio de Bélgica: Franco Colapinto no pudo superar la Q2 y largará desde el 11º puesto

Antonelli, que busca consagrarse como el campeón más joven en la historia de la categoría, intentará reencontrarse con la victoria luego de tres fechas y varios problemas en su monoplaza que lo hicieron perder puntos clave.

Norris se había clasificado 3°, aunque por una penalidad de diez lugares comenzará 13°. Isack Hadjar, que no registró tiempo y utilizó la Q3 para ayudar a su compañero Verstappen, empezará desde el fondo de la grilla por una sanción.

La grilla de largada para el Gran Premio de Bélgica.

El Gran Premio de Bélgica se desarrollará este domingo 19 de julio, a partir de las 10 hora argentina, con transmisión de Disney+ Premium y Fox Sport. La competencia será a 44 vueltas en el circuito de Spa-Francorchamps, uno de los favoritos de los pilotos de la Fórmula 1 por su combinación de rectas largas y curvas rápidos.

El tamaño de la pista y las características del clima belga hacen que a veces llueva en una parte y esté seco en otra, lo que provoca que el agarre varíe de una curva a otra.