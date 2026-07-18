Gran Premio de Bélgica: Franco Colapinto no pudo superar la Q2 y largará desde el 11º puesto

El argentino había finalizado 13º, pero avanzó dos lugares en la grilla de salida gracias a las penalizaciones a Lando Norris e Isack Hadjar. Por sexta vez en lo que va de la temporada, la pole position fue para Kimi Antonelli.
El argentino Franco Colapinto (Alpine) no consiguió superar este sábado la segunda tanda clasificatoria para el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1, pero gracias a las penalizaciones por las penalizaciones al británico Lando Norris (McLaren) y el francés Isack Hadjar (Red Bull) avanzó dos lugares y largará desde el 11º puesto.
Colapinto llegó a Q2 y marcó el 13º tiempo de la sesión, aunque aprovechó las sanciones y saldrá justo por detrás de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.
El tercer ensayo libre y la qualy marcaron un retroceso para Colapinto, que en el segundo entrenamiento había finalizado séptimo, con un tiempo de 1:47,147.
Por sexta vez en esta temporada, la pole position quedó en poder del italiano Kimi Antonelli (Mercedes). Detrás se ubicaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el británico George Russell (Mercedes). El monegasco Charles Leclerc y el británico Lewis Hamilton, ambos con Ferrari, largarán cuarto y quinto, respectivamente.
Antonelli, que busca consagrarse como el campeón más joven en la historia de la categoría, intentará reencontrarse con la victoria luego de tres fechas y varios problemas en su monoplaza que lo hicieron perder puntos clave.
Norris se había clasificado 3°, aunque por una penalidad de diez lugares comenzará 13°. Isack Hadjar, que no registró tiempo y utilizó la Q3 para ayudar a su compañero Verstappen, empezará desde el fondo de la grilla por una sanción.
El Gran Premio de Bélgica se desarrollará este domingo 19 de julio, a partir de las 10 hora argentina, con transmisión de Disney+ Premium y Fox Sport. La competencia será a 44 vueltas en el circuito de Spa-Francorchamps, uno de los favoritos de los pilotos de la Fórmula 1 por su combinación de rectas largas y curvas rápidos.
El tamaño de la pista y las características del clima belga hacen que a veces llueva en una parte y esté seco en otra, lo que provoca que el agarre varíe de una curva a otra.
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