Impacto en la NBA: un árbitro se lesionó en pleno partido y tuvo que ser retirado en silla de ruedas

Todo ocurrió a falta de dos minutos y 38 segundos para terminar el primer cuarto. Kennedy, de 59 años, corría por la cancha durante un contraataque de los 76ers cuando comenzó a caminar con dificultad sin motivo aparente. Luego de pedir un tiempo muerto, cayó de rodillas y fue asistido de inmediato por el personal médico.

Fue retirado del campo en silla de ruedas, con una toalla cubriéndole la cabeza, evidenciando gran dolor. Más tarde, quedó descartado para el resto del juego debido a la gravedad de la dolencia. El partido continuó bajo la dirección de sólo dos árbitros, Williams y Michael Smith, quienes debieron cubrir el resto de las acciones tras la salida de Kennedy. La lesión preocupó a los jugadores y los entrenadores, ya que el árbitro es conocido por su larga trayectoria y su estilo particular de comunicación en la cancha.

Bill Kennedy suma 26 temporadas en la NBA y dirigió 139 encuentros de playoffs, incluyendo seis series de las Finales. Es reconocido por su claridad al interactuar con jugadores y entrenadores, y por su manera singular de anunciar los resultados de las impugnaciones de los entrenadores, introduciendo pausas dramáticas que se volvieron icónicas en la liga.





Por el lado del encuentro: los Philadelphia 76ers se impusieron 103-91 ante los Magic, consolidando su posición en la quinta plaza de la Conferencia Este y sumando su segunda victoria consecutiva. Tyrese Maxey fue el máximo anotador con 29 puntos, seguido por Joel Embiid con 22 puntos y nueve rebotes, y Paul George con 18 puntos. Por el lado de Orlando, Desmond Bane anotó 23 puntos y Anthony Black 21, mientras que Paolo Banchero registró 14 puntos y 11 rebotes. El partido fue parejo en la primera mitad, pero una racha de Maxey en el tercer cuarto y los aportes iniciales de George en el último período permitieron a los 76ers abrir diferencias y asegurar la victoria.

Por el momento, la NBA no brindó detalles adicionales sobre el estado de salud de Kennedy ni los plazos estimados para su recuperación.