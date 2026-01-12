Al borde de la tragedia: se derrumbó una tribuna en un partido en Santiago del Estero

ssstwitter.com_1768235009358

El club Comercio, que supo ser presidido por Pablo Toviggino, se encuentra en una situación de abandono y estas situaciones lo dejan en evidencia. Minutos antes de que comience el partido, los simpatizantes del "Tripero" cantaban y saltaban para el recibimiento de su equipo y repentinamente la estructura cedió y provocó que varias personas caigan al piso.

A pesar del impacto, no hubo heridos de gravedad y no fue necesaria la suspensión del encuentro. Comercio terminó perdiendo 2 a 0 y quedó eliminado del torneo.

Este derrumbe volvió a dejar en evidencia el deterioro y el abandono del club santiagueño. El club no cuenta con iluminación, el campo de juego tiene un gran desgaste y los bancos de suplentes están hechos con asientos de colectivo.

Esta institución fue la primera experiencia de Pablo Toviggino como presidente, que le sirvió para dar el salto a la Liga Santiagueña de Fútbol y luego a la AFA, donde hoy es el tesorero.

Un hincha de Comercio expresó: "Usó al club como trampolín para llegar a presidir la Liga Santiagueña y después meterse en AFA, y no hizo ni una obra en el club, no tenemos luminarias y el campo de juego parece un baldío por el estado calamitoso en que está".

"A los verdaderos hinchas de Comercio nos da bronca que nos relacionen con Toviggino porque nunca hizo nada por el club, por lo menos Tapia le hizo una cancha nueva a Barracas Central", dijo otro.