Horarios definidos: cuándo y dónde disputará la Selección sus partidos del Mundial

El debut será ante Argelia el martes 16 de junio, a las 23, en Kansas City.

El segundo partido, considerado el más exigente de la zona, será frente a Austria el lunes 22 de junio, a las 15, en Dallas, en plena tarde argentina.

Finalmente, el cierre de la fase de grupos llegará el sábado 27 de junio, a la medianoche, cuando el equipo de Lionel Scaloni se mida con Jordania, nuevamente en Kansas City.

Con el calendario definido, la Selección comienza a planificar su preparación y logística en Estados Unidos, mientras los hinchas ya marcan en sus agendas los días y horarios para acompañar al equipo que defenderá la corona obtenida en Qatar.