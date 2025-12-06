Deportes |

Horarios definidos: cuándo y dónde disputará la Selección sus partidos del Mundial

La Selección enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en Kansas City y Dallas. Dos partidos se jugarán de noche y uno a las 15.

La Selección argentina ya conoce su agenda para la fase de grupos del Mundial 2026. Tras el sorteo realizado esta semana, la FIFA oficializó las fechas, horarios y sedes de los tres partidos correspondientes al Grupo J, que la vigente campeona del mundo disputará en el centro de Estados Unidos, con horarios accesibles para los hinchas argentinos.

El debut será ante Argelia el martes 16 de junio, a las 23, en Kansas City.

ADEMÁS: Argentina se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania en el Grupo J

El segundo partido, considerado el más exigente de la zona, será frente a Austria el lunes 22 de junio, a las 15, en Dallas, en plena tarde argentina.

Finalmente, el cierre de la fase de grupos llegará el sábado 27 de junio, a la medianoche, cuando el equipo de Lionel Scaloni se mida con Jordania, nuevamente en Kansas City.

Con el calendario definido, la Selección comienza a planificar su preparación y logística en Estados Unidos, mientras los hinchas ya marcan en sus agendas los días y horarios para acompañar al equipo que defenderá la corona obtenida en Qatar.

