Las mejores frases que dejó Messi en su entrevista con Luzu TV

El capitán de la Selección Argentina tuvo una entrevista exclusiva con Nicolás Occhiato y Martín Garabal para el canal de streaming, y dejó algunas definiciones increíbles. Repasá las mejores.

DepTodos conocen al Messi futbolista, el que define partidos y rompe récords, pero no siempre se escucha al que habla sin dar vueltas. En una charla directa con los referentes de Luzu, Nicolás Occhiato y Martín Garabal, el capitán del seleccionado argentino dejó de lado el personaje público y expuso su costado más real, con frases sinceras sobre su familia, su vínculo con Antonela, la rutina con sus hijos y la vida fuera de la cancha.

Las mejores frases que dejó Messi en la entrevista con Luzu TV

"Tengo mi parte que soy más raro que la m... Me gusta mucho estar solo, disfruto de estar solo. El quilombo de la casa, con los tres chicos corriendo para todos lados, me termina saturando“.

"Soy muy estructurado, si me cambian lo que tenía que hacer... Si tengo el día organizado de una manera, y en el medio pasa algo que no estaba organizado, ya está...".

"Estamos todo el día con la pelota, pero en casa mucho no nos dejan jugar... Mucho quilombo no podemos hacer. Por ahí jugamos un loquito, un uno contra uno".

"Soy detallista. En el día a día me gusta dejar algún regalito. Me cuesta expresarlo, pero la verdad me gusta que las personas que quiero siempre estén bien. Antonella es mucho más demostrativa que yo, pero tenemos discusiones de que ella dejó de serlo porque yo era más frío. Pero me gusta ver feliz a la gente que quiero".

"Me gusta mirar chimento, soy un poco como mi vieja. Antonella no mira mucho, no le gusta, soy más yo, para estar al día, je".

"Para bailar tengo que estar un poquito escabiado. Me gusta el vino con Sprite para que pegue rápido".

"Soy sensible, con películas por ahí lloro. No sé cuándo fue la última vez que lloré. Las Pelis las vivo, las que son de hechos verídicos por ahí más".

"Cuando vi a Charly (García) fue inexplicable lo que sentí en ese momento. Tiene una energía especial, una magia...".

"Cuando reunicié a la selección me arrepentí muchísimo, veía los partidos y me quería morir".

"Siempre necesité la aprobación de mi viejo, desde que soy chiquito".

