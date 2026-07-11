Con sufrimiento y corazón, Argentina venció a Suiza en el alargue y es semifinalista

Con este punto de quiebre, Argentina pasó a realizar un monólogo frente a una Suiza que se resguardó con un bloque bajo: el 1-1 se terminó manteniendo en los 90' pero hubo triunfo argentino por 3-1 en el tiempo extra. Golazo espectacular de Julián Álvarez, quien clavó el balón a un ángulo desde fuera del área y tanto de Lautaro Martínez en un contraataque letal...

Sin un juego vistoso, sin un dominio absoluto, pero con un corazón gigante, dejando todo en cada pelota, con una personalidad impresionante, Argentina sigue avanzando y se verá las caras con Inglaterra, a 40 años del show histórico de Maradona en el Azteca con un impresionante Messi, que no para de romper récord y hoy en una actuación con poco brillo también dio una asistencia. Argentina no juega como quiere, pero representa al argentino, a todos ellos, a los que nada les sale fácil, a los que viven sufriendo, pero también, en ese remar en dulce de leche, sale adelante...

El resumen del partido