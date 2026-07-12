Insólita expulsión en Suiza: simuló, segunda amarilla y se fue entre lágrimas

Breel Embolo se tiró al césped ante una disputa de balón con Paredes. El argentino fue amonestado, pero llamó el VAR y la amarilla fue para el delantero, que ya estaba amonestado.
El duelo entre Argentina y Suiza, por los cuartos de final del Mundial 2026, tuvo al VAR como protagonista. Es que, con el 1 a 1 en el marcador, el árbitro Joao Pinheiro decidió expulsar a Breel Embolo luego de revertir una amonestación a Leandro Paredes ante una simulación del jugador suizo.
Poco después del empate de los europeos, desde los pies de Dan Ndoye, se dio la curiosa situación en el partido. Inicialmente, Embolo pareció caer derribado por Paredes, quien ante esto fue amonestado por Pinheiro. Sin embargo, el argentino le juraba no haberlo tocado y las repeticiones de la TV le daban la razón.
Ante las protestas de los argentinos, el árbitro fue finalmente llamado por el VAR, sistema que desde este Mundial se puede emplear para revertir tarjetas amarillas. Así, Pinheiro se dirigió hacia la pantalla al costado del campo de juego y determinó que, efectivamente, Embolo se había tirado y ni siquiera había sido tocado por el mediocampista argentino.
De esta manera, el juez portugués le sacó la tarjeta a Paredes y amonestó a Embolo, quien por doble amarilla se tuvo que ir al vestuario expulsado en un momento clave. El resto es historia: Argentina conseguiría el triunfo en el alargue y habrá semifinales contra Inglaterra.
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