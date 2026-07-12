Video: el golazo de Julián Álvarez abrió el camino y Lautaro Martinez lo sentenció

En el alargue, La Araña destrabó el partido con un derechazo espectacular al ángulo y el Toro liquidó la historia de contra para clasificar a Argentina a semifinales del Mundial 2026.
Cuando el partido parecía condenado a definirse por penales, Julián Álvarez apareció con una obra de arte para romper el empate 1 a 1 en el marcador. A los 112 minutos del tiempo suplementario, el delantero recibió por la derecha tras una buena acción de José Manuel López, se acomodó y sacó un derechazo formidable que se clavó en el ángulo izquierdo de Gregor Kobel, desatando el festejo de toda la Selección Argentina en el Kansas City Stadium.
El atacante del Atlético de Madrid, que hasta ese momento había tenido poca participación en el encuentro, encontró el espacio justo en el momento más importante y marcó su primer gol en el Mundial 2026. El remate, imposible para el arquero suizo, quedó rápidamente como uno de los mejores tantos de la Copa del Mundo por su precisión y por el contexto.
Con la ventaja en el marcador, Suiza adelantó todas sus líneas en busca del empate durante los cuatro minutos adicionados. Esa apuesta dejó espacios que Argentina aprovechó a la perfección. Thiago Almada lideró un veloz contragolpe, quedó mano a mano con Kobel pero no pudo definir, aunque la pelota le quedó servida a Lautaro Martínez, que acompañó la jugada y definió de primera junto al palo para establecer el 3-1 definitivo.
El gol del Toro terminó de sellar una clasificación muy trabajada para el equipo de Lionel Scaloni, que había sufrido para quebrar la resistencia suiza. El zurdazo inolvidable de Julián Álvarez abrió la puerta de las semifinales y la definición de Lautaro puso el broche a una noche que quedará entre las más recordadas de la campaña argentina en el Mundial 2026.
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