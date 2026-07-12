Video: el golazo de Julián Álvarez abrió el camino y Lautaro Martinez lo sentenció

En el alargue, La Araña destrabó el partido con un derechazo espectacular al ángulo y el Toro liquidó la historia de contra para clasificar a Argentina a semifinales del Mundial 2026.

Cuando el partido parecía condenado a definirse por penales, Julián Álvarez apareció con una obra de arte para romper el empate 1 a 1 en el marcador. A los 112 minutos del tiempo suplementario, el delantero recibió por la derecha tras una buena acción de José Manuel López, se acomodó y sacó un derechazo formidable que se clavó en el ángulo izquierdo de Gregor Kobel, desatando el festejo de toda la Selección Argentina en el Kansas City Stadium.