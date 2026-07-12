Video: el gol de Suiza para poner el 1-1 ante Argentina

El conjunto europeo aprovechó su mejor momento en el segundo tiempo y encontró el 1-1 a los 68 minutos, reabriendo la pelea por un lugar en semifinales del Mundial 2026.
Cuando mejor estaba jugando en el segundo tiempo, Suiza encontró el premio que venía buscando y empató 1-1 ante la Selección Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026. El tanto llegó a los 67 minutos y cambió por completo el desarrollo del encuentro en Kansas City.
La jugada nació por el sector derecho del ataque suizo. Tras una combinación rápida, la defensa argentina no logró despejar el peligro y la pelota quedó dentro del área, donde apareció Dan Ndoye a los 68 minutos para definir y vencer al arquero argentino.
El gol fue el reflejo del crecimiento del conjunto europeo durante el complemento. Después de una primera mitad en la que había sufrido el dominio de la Albiceleste, Suiza adelantó sus líneas, presionó con mayor intensidad y comenzó a generar situaciones de peligro.
Con el marcador 1-1, el encuentro volvió a quedar completamente abierto. La clasificación a las semifinales permanecía en suspenso, con una Selección obligada a reaccionar y un rival que llegaba fortalecido tras encontrar el empate en su mejor momento del partido.
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