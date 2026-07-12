Video: el gol de Suiza para poner el 1-1 ante Argentina

El conjunto europeo aprovechó su mejor momento en el segundo tiempo y encontró el 1-1 a los 68 minutos, reabriendo la pelea por un lugar en semifinales del Mundial 2026.

Cuando mejor estaba jugando en el segundo tiempo, Suiza encontró el premio que venía buscando y empató 1-1 ante la Selección Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026. El tanto llegó a los 67 minutos y cambió por completo el desarrollo del encuentro en Kansas City.