Con un gol de Lautaro Martínez, Inter venció a Udinese y sigue líder

Desde el inicio, el líder del torneo dejó en claro sus intenciones. Con una presión alta y una circulación rápida del balón, Inter se adueñó del desarrollo y jugó gran parte del primer tiempo en campo rival. El dominio se reflejó en la posesión y en la cantidad de situaciones creadas, mientras Udinese optaba por replegarse y buscar alguna salida rápida para sorprender.

Con Lautaro como referencia ofensiva, el conjunto visitante generó varias aproximaciones antes de romper el cero. El delantero argentino se mostró activo, pivoteó con criterio y fue una amenaza constante para la defensa local, que se vio obligada a retroceder y cerrar espacios.

Embed - ¡TORAZO EN RODEO AJENO! LAUTARO MARTÍNEZ PARA LA VICTORIA A DOMICILIO | Udinese 0-1 Inter | RESUMEN

Lautaro Martínez abrió el marcador

La apertura del marcador llegó a los 20 minutos del primer tiempo y fue la consecuencia lógica de ese control. Piotr Zieliski filtró un pase preciso para Francesco Esposito, quien con un toque de taco dejó la pelota servida para Lautaro Martínez.

El capitán ganó la posición con el cuerpo y definió con el borde externo del pie derecho, con una sutileza que se transformó en un verdadero golazo y en el 1-0 para Inter.

A partir de la ventaja, el equipo de Chivu manejó los tiempos con inteligencia, sin resignar la iniciativa. En el complemento volvió a mostrar ambición y estuvo cerca de ampliar la diferencia. A los 60 minutos, Federico Dimarco llegó al área tras una proyección profunda y definió con calidad lo que parecía ser el 2-0. Sin embargo, la jugada fue invalidada por posición adelantada, lo que mantuvo el suspenso en el tramo final del partido.

Quedó con vida

Ese fallo reavivó a Udinese, que adelantó líneas y buscó el empate con mayor decisión. Los locales generaron algunas situaciones de peligro, pero chocaron con una defensa firme y bien plantada, que supo resistir sin sobresaltos. Inter, por su parte, se mostró sólido en el fondo y apostó a algún contraataque para liquidar el encuentro, aunque sin éxito en la definición.

Con el pitazo final, el conjunto milanés celebró un triunfo trabajado y merecido, que le permite sostener su condición de líder de la Serie A. Con 49 puntos, Inter encabeza la tabla y mantiene una ventaja de seis unidades sobre Milan, su escolta, que además tiene un partido menos.

Udinese, en tanto, no pudo aprovechar la localía y se mantiene en la décima posición del campeonato, lejos de los puestos de vanguardia. Para Inter, la victoria ratifica su buen momento y refuerza la ilusión de seguir en lo más alto, con Lautaro Martínez como emblema y guía de un equipo que no afloja.