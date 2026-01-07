Valentín Carboni firmó con Racing: "Lautaro Martínez me dio su apoyo para venir"

“Estoy muy contento y agradecido, tanto con el presidente de Racing, como con el de Inter y mi representante, que hicieron lo posible para que esté acá”, aseguró a la salida de la revisión médica.

Y agregó: “Me inclinó (a llegar) el sentimiento. Cuando me dijeron que estaba la posibilidad de jugar en un club tan grande como Racing no lo dudé y acá estoy: muy contento, agradecido y con ganas de estar con el grupo”.

Carboni contó cuánto influyó la charla con Diego Milito, presidente de la Academia: ”No esperaba que me llame. Ahí me empecé a dar un poco cuenta de la situación”. También reconoció haber mantenido una charla con Lautaro Martínez, excompañero de Inter y palabra autorizada en el mundo Racing: "Le pregunté un poco, me dijo que le dé para adelante, me dio su apoyo. Agradecido con él”.

¿Qué puede aportarle Carboni a Racing? El propio Valentín lo describe: “Le puedo dar un poco de juego, pases entre líneas. Estoy a disposición del técnico, de mis compañeros”. ¿Llevará la camiseta 10? "No depende de mí, no me interesa el número".

Embed

Inferiores en Lanús y recorrido europeo

El pase del mediocampista pertenece al Inter de Milán, que decidió interrumpir su cesión al Genoa ante la falta de continuidad. En este contexto, Racing avanzó rápidamente en la negociación. Las negociaciones fueron encabezadas por Diego Milito, presidente del club de Avellaneda, con su amigo Javier Zanetti, vice del Inter.

A los 20 años, Carboni busca continuidad y protagonismo luego de una temporada con poca participación. Disputó 15 partidos, fue titular en seis oportunidades y marcó un gol.

Si bien hizo parte de sus inferiores en Lanús, será su primera experiencia en el fútbol argentino a nivel profesional. Luego de su paso por Monza, Olympique de Marsella y Genoa, Carboni llega luego de superar una rotura del ligamento cruzado sufrida en octubre durante un entrenamiento con la Selección.