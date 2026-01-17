Manchester United se adueñó del clásico y derrotó al City en Old Trafford

En un partido intenso y cambiante, el equipo dirigido de manera interina por Michael Carrick fue superior en los momentos clave y supo capitalizar sus oportunidades para quedarse con un triunfo tan valioso como necesario.

En el conjunto ganador fue titular el defensor argentino Lisandro Martínez, quien tuvo una gran actuación en la zaga central que compartió con el inglés Harry Maguire.

Desde el inicio, el United mostró una postura decidida. A los 2 minutos tuvo la primera ocasión clara: un córner ejecutado por Bruno Fernandes encontró la cabeza de Harry Maguire, cuyo remate se estrelló en el travesaño.

El dominio local se sostuvo durante buena parte del primer tiempo, con Fernandes como eje creativo y con constantes llegadas por las bandas.

A los 20 minutos volvió a avisar el conjunto de Old Trafford. Patrick Dorgu recibió un pase cruzado de Fernandes y sacó un potente zurdazo que obligó a una gran intervención de Gianluigi Donnarumma. El City, incómodo y sin fluidez, apenas logró inquietar con un remate lejano de Antoine Semenyo que se fue cerca del palo derecho de Senne Lammens.

Chances claras para Manchester United

El United tuvo dos gritos ahogados antes del descanso. Primero, Amad definió con el arco vacío tras eludir a Donnarumma, pero la acción fue anulada por fuera de juego. Luego, Bruno Fernandes repitió la secuencia: control, gambeta al arquero italiano y definición, nuevamente invalidada por posición adelantada. El 0-0 del entretiempo dejó la sensación de que el local merecía más.

En el arranque del complemento, el City tuvo su chance más clara. Erling Haaland recibió un pase profundo y sacó un derechazo que tenía destino de red, pero Lisandro Martínez apareció con una barrida salvadora para mantener el empate. Esa acción pareció despertar aún más al United.

AP26017507582981 Lisandro Martínez fue titular y tuvo una gran actuación en Manchester United.

A los 57 minutos, Casemiro ingresó con libertad al área y Donnarumma volvió a lucirse con una atajada notable. Cinco minutos después, Bryan Mbeumo probó desde dentro del área y el arquero del City respondió otra vez, convirtiéndose en la figura de su equipo. Sin embargo, de tanto insistir, el gol llegó.

A los 64 minutos, una contra perfecta del United terminó con asistencia de Bruno Fernandes y definición cruzada de Mbeumo ante la salida de Donnarumma. El 1-0 fue un premio merecido para un equipo que había sido más ambicioso. Con espacios, los Diablos Rojos siguieron atacando y estuvieron cerca del segundo con un remate de Amad que pasó muy cerca.

Se sentencia el encuentro

La sentencia llegó a los 76 minutos. Matheus Cunha, ingresante desde el banco, desbordó por derecha y lanzó un centro preciso que Patrick Dorgu transformó en gol con una definición certera. El United liquidó el clásico y pasó a controlar el partido ante un City sin respuestas.

En el tramo final, los de Carrick manejaron los tiempos y hasta pudieron ampliar la diferencia. Amad estrelló un remate en el palo y un tanto de Mason Mount fue anulado por fuera de juego. Con justicia, el United celebró un triunfo clave que le permitió cortar una racha negativa y trepar al cuarto puesto con 35 puntos. El City, escolta con 43 unidades, profundizó su irregularidad y dejó una imagen preocupante.