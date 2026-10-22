"Con un poco de Boca": el nuevo casco de Franco Colapinto para la Fórmula 1

El novedoso casco de Franco es blanco, con el símbolo patrio del Sol de Mayo formado con los colores amarillo y azul en la nuca, la bandera argentina en los costados y confeti de los colores bosteros arriba del mismo."Tenemos el 43 en la parte superior y en los costados, con mi nombre en una fuente muy linda. Un poco de Boca, el número como en la camiseta y mi logo. Bandera argentina y sus colores por todos lados, se ve bien y esperemos que nos dé velocidad para estas próximas semanas", completó el piloto.