"Con un poco de Boca": el nuevo casco de Franco Colapinto para la Fórmula 1

En la cuenta oficial de Alpine, el piloto enseñó su nuevo casco personalizado para el Gran Premio de Estados Unidos con detalles como la bandera argentina y confeti azul y amarillo por el Xeneize.
En medio del impresionante presente del equipo de Rodolfo Arruabarrena peleando todos los frentes, Franco Colapinto presentó su nuevo casco personalizado para el Gran Premio de Estados Unidos con "un poco de Boca" en otro acto de embajador xeneize, que generó otra alegría más a los hinchas del club azul y amarillo.
"¡Hola a todos! Estamos aquí en Austin y las carreras en América se avecinan así, como es habitual, mi casco especial para estas inminentes carreras. Un montón de amarillo por Meli, Mercado Libre, que están ahí en el frente y estarán presentes en el auto en estas próximas semanas y en el casco también", inició contando Colapinto en las redes oficiales de Alpine.
El novedoso casco de Franco es blanco, con el símbolo patrio del Sol de Mayo formado con los colores amarillo y azul en la nuca, la bandera argentina en los costados y confeti de los colores bosteros arriba del mismo."Tenemos el 43 en la parte superior y en los costados, con mi nombre en una fuente muy linda. Un poco de Boca, el número como en la camiseta y mi logo. Bandera argentina y sus colores por todos lados, se ve bien y esperemos que nos dé velocidad para estas próximas semanas", completó el piloto.
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