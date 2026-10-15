La Fórmula 1 prepara el regreso de los motores V8 para 2030: qué cambiará en los autos

El sonido también ocupa un lugar importante en el planteo. "Se trata de los aficionados; se trata del sonido, no del ruido", sostuvo el dirigente, en referencia a una de las características históricas de la categoría que muchos seguidores esperan recuperar.

Por qué la Fórmula 1 quiere recuperar los V8

Desde 2014, la Fórmula 1 utiliza unidades de potencia híbridas con motores V6 turboalimentados. Este sistema incorporó una mayor participación de la energía eléctrica y puso el foco en la eficiencia energética, aunque también generó cuestionamientos entre aficionados y protagonistas por las sensaciones que transmiten los autos.

Con el reglamento técnico de 2026, la categoría profundizó el papel de la electrificación, con una distribución cercana al 50% de la potencia entre el motor de combustión y el sistema eléctrico. Este cambio reavivó el debate sobre el rendimiento, la gestión de la energía y el sonido de los monoplazas.

En ese escenario, el posible retorno de los V8 aparece como una alternativa para recuperar parte de la identidad sonora de la Fórmula 1 y avanzar hacia vehículos más livianos. Sin embargo, la propuesta todavía necesita definiciones técnicas y reglamentarias para establecer cómo funcionaría la nueva generación de motores.

Cuándo se utilizaron por última vez los motores V8

Los motores V8 fueron protagonistas de la Fórmula 1 entre 2006 y 2013, antes de ser reemplazados por las unidades híbridas V6 turboalimentadas a partir de la temporada siguiente.

Durante esos ocho años, los propulsores de ocho cilindros se destacaron por su funcionamiento a altas revoluciones y un sonido que quedó asociado a una etapa de la categoría. Su eventual regreso abriría un nuevo capítulo en la evolución técnica de los monoplazas.

Por ahora, 2030 es el horizonte planteado por Ben Sulayem. La concreción del cambio dependerá de las decisiones que adopten la FIA, la Fórmula 1 y los fabricantes de motores en los próximos años.