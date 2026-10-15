La Fórmula 1 prepara el regreso de los motores V8 para 2030: qué cambiará en los autos

La FIA apunta a monoplazas más livianos, una reducción del 50% en los costos de desarrollo y la recuperación del sonido que marcó una época en la categoría.
La Fórmula 1 prepara el regreso de los motores V8 para 2030, una modificación que podría cambiar las características de los monoplazas y el rumbo tecnológico de la máxima categoría del automovilismo. El presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, señaló ese año como objetivo para recuperar los propulsores de ocho cilindros, que dejaron de utilizarse al finalizar la temporada 2013.
La propuesta busca reducir el peso de los autos, bajar los costos de desarrollo y recuperar el sonido característico que durante años distinguió a la Fórmula 1. El dirigente adelantó algunos de los cambios que pretende impulsar durante una presentación junto a Stefano Domenicali, director ejecutivo de la categoría.
"El nuevo V8 será en 2030. Como piloto, lo primero que necesitamos son coches ligeros, así que van a ser aproximadamente 80 kilogramos más livianos", expresó Ben Sulayem al referirse a los objetivos que persigue la iniciativa.
Otro de los puntos centrales es la reducción de los gastos vinculados al desarrollo de las unidades de potencia. Según explicó el titular de la FIA, la intención es disminuir al menos un 50% los costos de investigación y desarrollo de los motores, en busca de una tecnología menos costosa para los fabricantes.
El sonido también ocupa un lugar importante en el planteo. "Se trata de los aficionados; se trata del sonido, no del ruido", sostuvo el dirigente, en referencia a una de las características históricas de la categoría que muchos seguidores esperan recuperar.
Desde 2014, la Fórmula 1 utiliza unidades de potencia híbridas con motores V6 turboalimentados. Este sistema incorporó una mayor participación de la energía eléctrica y puso el foco en la eficiencia energética, aunque también generó cuestionamientos entre aficionados y protagonistas por las sensaciones que transmiten los autos.
Con el reglamento técnico de 2026, la categoría profundizó el papel de la electrificación, con una distribución cercana al 50% de la potencia entre el motor de combustión y el sistema eléctrico. Este cambio reavivó el debate sobre el rendimiento, la gestión de la energía y el sonido de los monoplazas.
En ese escenario, el posible retorno de los V8 aparece como una alternativa para recuperar parte de la identidad sonora de la Fórmula 1 y avanzar hacia vehículos más livianos. Sin embargo, la propuesta todavía necesita definiciones técnicas y reglamentarias para establecer cómo funcionaría la nueva generación de motores.
Los motores V8 fueron protagonistas de la Fórmula 1 entre 2006 y 2013, antes de ser reemplazados por las unidades híbridas V6 turboalimentadas a partir de la temporada siguiente.
Durante esos ocho años, los propulsores de ocho cilindros se destacaron por su funcionamiento a altas revoluciones y un sonido que quedó asociado a una etapa de la categoría. Su eventual regreso abriría un nuevo capítulo en la evolución técnica de los monoplazas.
Por ahora, 2030 es el horizonte planteado por Ben Sulayem. La concreción del cambio dependerá de las decisiones que adopten la FIA, la Fórmula 1 y los fabricantes de motores en los próximos años.
comentar