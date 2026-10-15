Fórmula 1: Un compañero de Colapinto en Alpine podría perder su licencia de conducir por un insólito motivo

Con la resolución judicial firme, Aron deberá presentarse a los estudios médicos antes del 13 de noviembre. De acuerdo con la información difundida, su representante legal confirmó que el piloto tiene previsto cumplir con la citación dentro del plazo establecido.

La legislación estonia también alcanza a los ciudadanos que pasan gran parte del año en el exterior por razones laborales o deportivas, una situación que se aplica al joven corredor de Alpine.

Por qué la sanción no afectaría su continuidad en Alpine

A pesar de la posible pérdida de su registro, la medida no comprometería la continuidad de Aron como piloto de reserva de Alpine ni su habilitación para competir en la Fórmula 1. La licencia de conducir particular y la superlicencia que exige la categoría son documentos diferentes, por lo que la eventual revocación de la primera no le impediría obtener o renovar la segunda.

El estonio todavía no debutó en una carrera oficial de la máxima categoría, aunque acumula una importante experiencia en pruebas con distintos monoplazas. Desde 2023, completó más de 10.000 kilómetros de ensayos con autos de Alpine-Renault, Sauber-Ferrari, Audi y Haas, entre otros.

Mientras continúa como reserva de la escudería francesa y comparte estructura con Franco Colapinto, Aron deberá resolver su situación con las autoridades de su país para evitar que el incumplimiento de las citaciones médicas termine con la pérdida de su licencia particular.