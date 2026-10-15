Fórmula 1: Un compañero de Colapinto en Alpine podría perder su licencia de conducir por un insólito motivo

Paul Aron recibió un ultimátum de la Justicia de Estonia tras faltar siete veces a los exámenes médicos obligatorios para el servicio militar. Tiene plazo hasta el 13 de noviembre para presentarse.
El piloto reserva de Alpine, Paul Aron, podría perder su licencia de conducir particular en Estonia por incumplir reiteradamente las citaciones a los exámenes médicos obligatorios vinculados al servicio militar de su país. El estonio, de 22 años, recibió un ultimátum judicial y deberá presentarse antes del 13 de noviembre para evitar la revocación de su registro.
Según informó el medio local Ohtuleht, Aron acumuló siete ausencias en los últimos dos años a las convocatorias de la junta médica. La situación derivó en multas por un total de 1.940 euros, que el piloto ya pagó. Sin embargo, abonar las sanciones no lo liberó de la obligación de cumplir con los controles establecidos por la legislación estonia.
La normativa establece el servicio militar obligatorio para los hombres de entre 18 y 27 años, con una duración de entre ocho y 11 meses. Los exámenes médicos tienen como objetivo determinar si los convocados están en condiciones físicas de cumplir con esa obligación.
Ante la falta de respuesta del piloto, la Autoridad de Recursos de Defensa de Estonia recurrió a la Justicia y solicitó la suspensión temporal de su licencia de conducir. Los tribunales avalaron el pedido y rechazaron la apelación de la defensa, que cuestionó la proporcionalidad de la medida por las posibles consecuencias para la carrera profesional de un deportista de alto rendimiento.
Con la resolución judicial firme, Aron deberá presentarse a los estudios médicos antes del 13 de noviembre. De acuerdo con la información difundida, su representante legal confirmó que el piloto tiene previsto cumplir con la citación dentro del plazo establecido.
La legislación estonia también alcanza a los ciudadanos que pasan gran parte del año en el exterior por razones laborales o deportivas, una situación que se aplica al joven corredor de Alpine.
A pesar de la posible pérdida de su registro, la medida no comprometería la continuidad de Aron como piloto de reserva de Alpine ni su habilitación para competir en la Fórmula 1. La licencia de conducir particular y la superlicencia que exige la categoría son documentos diferentes, por lo que la eventual revocación de la primera no le impediría obtener o renovar la segunda.
El estonio todavía no debutó en una carrera oficial de la máxima categoría, aunque acumula una importante experiencia en pruebas con distintos monoplazas. Desde 2023, completó más de 10.000 kilómetros de ensayos con autos de Alpine-Renault, Sauber-Ferrari, Audi y Haas, entre otros.
Mientras continúa como reserva de la escudería francesa y comparte estructura con Franco Colapinto, Aron deberá resolver su situación con las autoridades de su país para evitar que el incumplimiento de las citaciones médicas termine con la pérdida de su licencia particular.
comentar