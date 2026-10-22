Bomba: la AFA anunció que vuelven las promociones al fútbol argentino desde 2027

En aquella época, Racing, San Lorenzo y River protagonizaron promociones inolvidables en momentos difíciles de sus historias. La Academia le ganó el especial duelo a Belgrano en la temporada 2007/08 al igualar 1-1 en Córdoba y triunfar 1-0 en el Cilindro. El Ciclón se impuso a Instituto en la 2011/12 tras un 2-0 a favor en Córdoba y un 1-1 en Buenos Aires. Por último, el Millonario perdió la categoría en la 2010/11 al caer 2 a 0 de visitante e igualar 1-1 en el Monumental.