Bomba: la AFA anunció que vuelven las promociones al fútbol argentino desde 2027

El Comité Ejecutivo resolvió que desde el próximo año vuelvan los duelos entre categorías para definir ascensos y descensos. El cambio es únicamente en el Ascenso, desde la Primera Nacional para abajo.
Bomba: la AFA anunció que vuelven las promociones al fútbol argentino después de 15 años. El Comité Ejecutivo resolvió este jueves que desde el próximo año vuelvan los duelos entre categorías para definir ascensos y descensos. El cambio es únicamente en el Ascenso, desde la Primera Nacional para abajo, sin involucrar a la Liga Profesional.
De esta manera, la AFA informó que en la Primera Nacional descenderán directo los dos últimos de cada zona como este año y se agregará que el antepenúltimo de los equipos directamente afiliados jugará contra un rival de la Primera B, mientras que el de los indirectamente afiliados lo hará contra uno del Federal A.
Tanto en la Primera B como en la Primera C (la tercera y cuarta categoría del fútbol argentino, respectivamente) habrá una promoción para ascender y otra para descender, más allá de los ascensos y descensos directos de cada división ya establecidos en la actual temporada.
Las promociones se jugaron desde la temporada 1999/2000 hasta la 2011/2012, series de ida y vuelta que arrancaban en la cancha del equipo que peleaba por ascender y se definía en la del que buscaba la permanencia, que además de tener la ventaja de jugar con su gente, sabía que con el empate en el global le alcanzaba para no irse.
En aquella época, Racing, San Lorenzo y River protagonizaron promociones inolvidables en momentos difíciles de sus historias. La Academia le ganó el especial duelo a Belgrano en la temporada 2007/08 al igualar 1-1 en Córdoba y triunfar 1-0 en el Cilindro. El Ciclón se impuso a Instituto en la 2011/12 tras un 2-0 a favor en Córdoba y un 1-1 en Buenos Aires. Por último, el Millonario perdió la categoría en la 2010/11 al caer 2 a 0 de visitante e igualar 1-1 en el Monumental.
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