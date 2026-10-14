El pedido de Franco Colapinto para que cesen los mensajes de odio en las redes

Más adelante, durante el Gran Premio de Países Bajos, Alpine publicó su código de comunidad luego de las críticas de algunos hinchas a la estrategia del equipo. Incluso Pierre Gasly, compañero del argentino, contó que había recibido amenazas de muerte dirigidas también a su familia.

El nuevo mensaje llegó después de un fin de semana complicado en el Gran Premio de Singapur, donde Colapinto abandonó tanto en la carrera sprint como en la competencia principal. En ese contexto, el piloto decidió volver a hablar públicamente para pedir un cambio de actitud entre sus seguidores. “Siempre voy a ser un agradecido, me siento un afortunado de todo el apoyo que me dan y de cómo me ayudan a ir por más siempre”, concluyó.