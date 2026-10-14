El pedido de Franco Colapinto para que cesen los mensajes de odio en las redes

El piloto argentino publicó un video para pedirles a sus seguidores que dejen de insultar a rivales, compañeros y miembros de Alpine y advirtió que esas actitudes pueden perjudicarlo.
Franco Colapinto publicó un video en sus redes sociales con un pedido directo a sus fanáticos para que frenen los mensajes de odio contra otros pilotos y hasta integrantes de su propio equipo. El argentino de Alpine se refirió a una situación que se repite desde su llegada a la Fórmula 1 y dejó en claro que los ataques, lejos de ayudarlo, pueden perjudicarlo. “Sé que piensan que me defienden, pero generan lo contrario”, expresó.
“Hay veces que nos pasamos de la raya. En vez de apoyarme, terminamos criticando, atacando a otros pilotos, colegas, compañeros de equipo, mecánicos, ingenieros, gente con la que trabajo día a día”, explicó el pilarense. Y remarcó el efecto negativo de esas actitudes: “No me ayudan ni a mí ni a mi futuro”. Además, reconoció que hace tiempo decidió alejarse de las redes sociales, pero esta vez consideró necesario transmitirles un mensaje a quienes lo acompañan.
“Tenemos que cambiar todos juntos y mejorar como sociedad”, sostuvo Colapinto, quien también agradeció el respaldo que recibe de los hinchas argentinos. “Para ayudarme a tener la mejor performance y conseguir mis sueños, necesito que me ayuden a parar esto todos juntos”, agregó. Su pedido apunta a preservar el apoyo que recibe en cada circuito, sin que ese acompañamiento se convierta en insultos o agresiones contra quienes compiten con él o trabajan a su lado.
No es la primera vez que el argentino interviene ante este tipo de episodios. En 2025, después de un incidente con Yuki Tsunoda durante el Gran Premio de Imola, las redes del piloto japonés recibieron agravios racistas y en aquella oportunidad, Colapinto pidió calma y respeto, y también reconoció su responsabilidad en una maniobra a la salida de boxes.
Más adelante, durante el Gran Premio de Países Bajos, Alpine publicó su código de comunidad luego de las críticas de algunos hinchas a la estrategia del equipo. Incluso Pierre Gasly, compañero del argentino, contó que había recibido amenazas de muerte dirigidas también a su familia.
El nuevo mensaje llegó después de un fin de semana complicado en el Gran Premio de Singapur, donde Colapinto abandonó tanto en la carrera sprint como en la competencia principal. En ese contexto, el piloto decidió volver a hablar públicamente para pedir un cambio de actitud entre sus seguidores. “Siempre voy a ser un agradecido, me siento un afortunado de todo el apoyo que me dan y de cómo me ayudan a ir por más siempre”, concluyó.
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