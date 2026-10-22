Las publicaciones despertaron reacciones entre los seguidores, que lo bautizaron como el “gaucho salvaje” y elogiaron su faceta de vaquero. La actividad también permitió mostrar un costado personal del piloto, que mantiene un vínculo con el campo y los caballos desde su infancia.

El desafío de Colapinto en el GP de Estados Unidos

Más allá del momento de distensión, Colapinto afrontará un escenario que ya conoce y en el que consiguió resultados dispares. En 2024, durante su primera temporada en la categoría, finalizó décimo con Williams y sumó un punto. Un año después, ya como integrante de Alpine, cruzó la línea de llegada en el decimoséptimo puesto.

El argentino buscará volver a la zona de puntos y ayudar a su escudería a recuperar terreno en el campeonato. Tras los abandonos en Singapur, el objetivo será dejar atrás los inconvenientes mecánicos y encontrar mejores sensaciones con el monoplaza en una etapa decisiva de la temporada.

Antes de viajar a Austin, Colapinto había expresado su entusiasmo por la seguidilla de carreras que se aproxima. “Estoy deseando volver a correr en Austin y comenzar una de las triples fechas más divertidas del año. Manejar en Texas, Ciudad de México y San Pablo es increíble para mí, porque puedo disfrutar del apoyo de muchos aficionados que están más cerca de casa”, señaló.

El Gran Premio de Estados Unidos será la primera de esas tres citas consecutivas, que continuarán en México y Brasil antes del cierre del campeonato.

Cómo es el Circuito de las Américas

El Circuito de las Américas, conocido como COTA, recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 2012. El trazado tiene 5,513 kilómetros de extensión, 20 curvas y una carrera prevista a 56 vueltas, con una distancia total de 308,405 kilómetros.

El Circuito de las Américas, en Austin, Texas, será escenario del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que se disputará del 23 al 25 de octubre.

Uno de sus puntos más reconocibles es la pronunciada subida que desemboca en la curva 1, una zona que suele ofrecer oportunidades de adelantamiento. Además, el circuito combina sectores rápidos con curvas técnicas que exigen precisión y buen rendimiento del auto.

El récord de vuelta de la pista corresponde a Charles Leclerc, quien registró un tiempo de 1:36.169 en 2019.

F1: los horarios y el cronograma del GP de Estados Unidos

La actividad comenzará este viernes 23 de octubre con las primeras dos sesiones de entrenamientos libres. El sábado será el turno de la tercera práctica y la clasificación, mientras que la carrera principal se disputará el domingo.

Viernes 23 de octubre

Práctica Libre 1: 14.30.

Práctica Libre 2: 18.

Sábado 24 de octubre

Práctica Libre 3: 14.30.

Clasificación: 18.

Domingo 25 de octubre

Carrera: 17.

Todos los horarios corresponden a la Argentina. A diferencia de otros fines de semana de la temporada, el GP de Estados Unidos no tendrá formato Sprint.