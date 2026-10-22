El piloto argentino vuelve a correr con Alpine en la Fórmula 1 con el objetivo de dejar atrás el abandono en Singapur. Un circuito con un bueno y un mal recuerdo en su trayectoria.
Franco Colapinto volverá a competir en la Fórmula 1 con Alpine en el Gran Premio de Estados Unidos, que se disputará del viernes 23 al domingo 25 de octubre en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. El argentino buscará recuperarse después de un complicado paso por Singapur, donde debió abandonar tanto en la carrera Sprint como en la competencia principal por problemas mecánicos en su monoplaza.
En la previa de la competencia, el piloto bonaerense protagonizó un momento distendido que llamó la atención de los fanáticos. Alpine compartió videos y fotografías de Colapinto montando a caballo en un rancho texano, una actividad que el argentino disfruta desde chico y que generó una ola de comentarios en las redes sociales.
“Hola a todos. Estamos acá en Austin, Texas, en un rancho muy lindo. Otra vez viviendo una gran experiencia, montando a caballo por primera vez acá en Austin. Estoy muy entusiasmado”, contó el corredor en uno de los videos publicados por la escudería.
El equipo francés acompañó las imágenes con una broma vinculada al mundo del automovilismo: “Estamos probando un tipo diferente de caballos de fuerza antes de empezar el fin de semana. La estamos pasando muy bien”. Colapinto también se sumó al juego y presentó al caballo que lo acompañó durante el recorrido, llamado Smoke.
Las publicaciones despertaron reacciones entre los seguidores, que lo bautizaron como el “gaucho salvaje” y elogiaron su faceta de vaquero. La actividad también permitió mostrar un costado personal del piloto, que mantiene un vínculo con el campo y los caballos desde su infancia.
Más allá del momento de distensión, Colapinto afrontará un escenario que ya conoce y en el que consiguió resultados dispares. En 2024, durante su primera temporada en la categoría, finalizó décimo con Williams y sumó un punto. Un año después, ya como integrante de Alpine, cruzó la línea de llegada en el decimoséptimo puesto.
El argentino buscará volver a la zona de puntos y ayudar a su escudería a recuperar terreno en el campeonato. Tras los abandonos en Singapur, el objetivo será dejar atrás los inconvenientes mecánicos y encontrar mejores sensaciones con el monoplaza en una etapa decisiva de la temporada.
Antes de viajar a Austin, Colapinto había expresado su entusiasmo por la seguidilla de carreras que se aproxima. “Estoy deseando volver a correr en Austin y comenzar una de las triples fechas más divertidas del año. Manejar en Texas, Ciudad de México y San Pablo es increíble para mí, porque puedo disfrutar del apoyo de muchos aficionados que están más cerca de casa”, señaló.
El Gran Premio de Estados Unidos será la primera de esas tres citas consecutivas, que continuarán en México y Brasil antes del cierre del campeonato.
El Circuito de las Américas, conocido como COTA, recibió por primera vez a la Fórmula 1 en 2012. El trazado tiene 5,513 kilómetros de extensión, 20 curvas y una carrera prevista a 56 vueltas, con una distancia total de 308,405 kilómetros.
Uno de sus puntos más reconocibles es la pronunciada subida que desemboca en la curva 1, una zona que suele ofrecer oportunidades de adelantamiento. Además, el circuito combina sectores rápidos con curvas técnicas que exigen precisión y buen rendimiento del auto.
El récord de vuelta de la pista corresponde a Charles Leclerc, quien registró un tiempo de 1:36.169 en 2019.
La actividad comenzará este viernes 23 de octubre con las primeras dos sesiones de entrenamientos libres. El sábado será el turno de la tercera práctica y la clasificación, mientras que la carrera principal se disputará el domingo.
Viernes 23 de octubre
Práctica Libre 1: 14.30.
Práctica Libre 2: 18.
Sábado 24 de octubre
Práctica Libre 3: 14.30.
Clasificación: 18.
Domingo 25 de octubre
Carrera: 17.
Todos los horarios corresponden a la Argentina. A diferencia de otros fines de semana de la temporada, el GP de Estados Unidos no tendrá formato Sprint.
comentar