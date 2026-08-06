Conmoción en Uganda: murió un futbolista tras un brutal asalto cerca de su casa

En un primer momento fue asistido en una clínica de la zona y posteriormente derivado a un hospital privado de Kampala. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.

Avanza la investigación

La Policía Metropolitana de Kampala continúa trabajando para identificar y detener a los responsables del crimen. Los peritos realizaron tareas en la escena del ataque, mientras los investigadores recaban testimonios y analizan distintas pruebas.

Luke Owoyesigyire, portavoz adjunto de la fuerza, explicó que todavía quedan varios aspectos por esclarecer. "Estamos buscando a los agresores y la investigación ya está en marcha. Aún no podemos determinar con precisión el motivo del ataque ni cuáles fueron los objetos robados. Informaremos más detalles a medida que avance la pesquisa", indicó.

El asesinato generó una fuerte repercusión en Uganda. Incluso, el Parlamento realizó un minuto de silencio en homenaje al futbolista y pidió que el caso sea resuelto con rapidez.

El dolor del SC Villa y del fútbol ugandés

Horas antes del ataque, Owori había participado con normalidad del entrenamiento del SC Villa, preparando el encuentro frente a Maroons FC por la FUFA 8. Días antes había llevado la cinta de capitán durante el empate de su equipo, reafirmando su rol de líder dentro del plantel.

El SC Villa, la institución más exitosa del fútbol ugandés, expresó su pesar con un emotivo comunicado: "Hemos perdido mucho más que a un jugador: se fue un líder, un hermano y un amigo".

Por su parte, la Federación de Asociaciones de Fútbol de Uganda también lamentó la tragedia. "David no era solamente un futbolista. Era un líder y una inspiración para toda una generación", expresó el organismo, mientras que la selección nacional destacó que el país perdió a un referente que representaba las ilusiones del fútbol ugandés.

La trayectoria de David Owori

Nacido en Tororo el 23 de septiembre de 1998, Owori dio sus primeros pasos en Nsambya Young Stars y luego pasó por Wembley Football Academy y Lukuli United. Debutó como profesional con Vipers SC en 2016, más tarde jugó en Proline FC y en 2018 se incorporó al SC Villa.

Gracias a su destacado rendimiento tuvo la posibilidad de continuar su carrera en Europa, donde vistió las camisetas del Vélez CF de España y del Utsiktens BK de Suecia. En 2023 regresó al SC Villa, club en el que volvió a consolidarse como referente y fue una pieza fundamental para conquistar el campeonato de liga de 2024, el primero de la institución en 20 años. Ese desempeño le permitió renovar su vínculo hasta enero de 2027.