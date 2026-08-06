Conmoción en Uganda: murió un futbolista tras un brutal asalto cerca de su casa

David Owori, capitán del SC Villa, falleció tras ser atacado durante un robo. El crimen conmocionó al fútbol ugandés y es investigado por la Policía.
La muerte de David Owori conmocionó al fútbol africano y provocó una profunda tristeza en Uganda. El defensor de 27 años, capitán del SC Villa y exintegrante de la selección nacional, falleció luego de ser víctima de un violento asalto a pocos metros de su domicilio, en un episodio que reavivó la preocupación por la inseguridad en la capital del país.
El ataque ocurrió en Makindye, un barrio ubicado en las afueras de Kampala, cuando el futbolista regresaba a su casa durante la noche del martes. Según informaron la Policía y medios locales, un grupo de delincuentes lo interceptó con fines de robo. Al intentar resistirse, Owori fue brutalmente golpeado hasta perder el conocimiento.
De acuerdo con las primeras investigaciones, los agresores le sustrajeron el teléfono celular y otras pertenencias antes de darse a la fuga. Testigos indicaron que utilizaron adoquines para atacarlo, dejándolo gravemente herido sobre la vía pública.
Asan Kasingye, vocero del SC Villa, confirmó que el hecho sucedió a escasa distancia de la vivienda del jugador. "Fue emboscado por delincuentes cerca de las 20 cuando se dirigía a su casa y sufrió lesiones que comprometieron su vida antes de ser trasladado de urgencia a un centro médico", señaló en declaraciones al diario Daily Monitor.
En un primer momento fue asistido en una clínica de la zona y posteriormente derivado a un hospital privado de Kampala. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció horas más tarde debido a la gravedad de las heridas.
La Policía Metropolitana de Kampala continúa trabajando para identificar y detener a los responsables del crimen. Los peritos realizaron tareas en la escena del ataque, mientras los investigadores recaban testimonios y analizan distintas pruebas.
Luke Owoyesigyire, portavoz adjunto de la fuerza, explicó que todavía quedan varios aspectos por esclarecer. "Estamos buscando a los agresores y la investigación ya está en marcha. Aún no podemos determinar con precisión el motivo del ataque ni cuáles fueron los objetos robados. Informaremos más detalles a medida que avance la pesquisa", indicó.
El asesinato generó una fuerte repercusión en Uganda. Incluso, el Parlamento realizó un minuto de silencio en homenaje al futbolista y pidió que el caso sea resuelto con rapidez.
Horas antes del ataque, Owori había participado con normalidad del entrenamiento del SC Villa, preparando el encuentro frente a Maroons FC por la FUFA 8. Días antes había llevado la cinta de capitán durante el empate de su equipo, reafirmando su rol de líder dentro del plantel.
El SC Villa, la institución más exitosa del fútbol ugandés, expresó su pesar con un emotivo comunicado: "Hemos perdido mucho más que a un jugador: se fue un líder, un hermano y un amigo".
Por su parte, la Federación de Asociaciones de Fútbol de Uganda también lamentó la tragedia. "David no era solamente un futbolista. Era un líder y una inspiración para toda una generación", expresó el organismo, mientras que la selección nacional destacó que el país perdió a un referente que representaba las ilusiones del fútbol ugandés.
Nacido en Tororo el 23 de septiembre de 1998, Owori dio sus primeros pasos en Nsambya Young Stars y luego pasó por Wembley Football Academy y Lukuli United. Debutó como profesional con Vipers SC en 2016, más tarde jugó en Proline FC y en 2018 se incorporó al SC Villa.
Gracias a su destacado rendimiento tuvo la posibilidad de continuar su carrera en Europa, donde vistió las camisetas del Vélez CF de España y del Utsiktens BK de Suecia. En 2023 regresó al SC Villa, club en el que volvió a consolidarse como referente y fue una pieza fundamental para conquistar el campeonato de liga de 2024, el primero de la institución en 20 años. Ese desempeño le permitió renovar su vínculo hasta enero de 2027.
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