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Racing apartó a Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez y García Basso hasta definir sus salidas

La dirigencia decidió que los tres futbolistas se entrenen en contraturno, mientras continúan las negociaciones por sus posibles transferencias en este mercado de pases.

Racing tomó una fuerte determinación con Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez y Agustín García Basso en medio de los conflictos por sus posibles salidas. Tras la derrota frente a Tigre y en un clima de tensión en Avellaneda, la dirigencia resolvió que los tres futbolistas se entrenen en contraturno hasta que se resuelva su situación. Los tres manifestaron su intención de dejar el club y las negociaciones continúan abiertas.

El caso más avanzado es el de Sosa, cuya transferencia a Vasco da Gama permanece frenada por diferencias en las condiciones de pago. Racing ya había acordado la venta, pero todavía no recibió los avales que exige para garantizar el cobro de la operación. El mediocampista, que no jugó ante Tigre y ya había sido despedido por los hinchas, pidió no practicar junto al resto del plantel mientras espera una definición sobre su futuro.

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La situación de Baltasar Rodríguez es diferente, puesto que el volante busca ser transferido a Estudiantes, aunque Racing considera insuficiente la oferta presentada por el club platense. Luego de bajarse del partido frente a Tigre, la dirigencia le aplicó una multa económica y también lo apartó de los entrenamientos.

En tanto, García Basso volvió a quedar en conflicto con el club después de que se frustraran sus intentos de salir, primero a San Lorenzo y, más recientemente, a Newell's.

Mientras intenta resolver estos casos, Racing continúa activo en el mercado de pases para reforzar el plantel, especialmente si finalmente se concreta la salida de Sosa. La dirigencia, encabezada por Diego Milito, analiza distintas alternativas para cubrir el mediocampo y mantiene en carpeta a Agustín Cardozo, Matías Galarza, Adrián Sánchez y Leonel Pérez, con el objetivo de darle nuevas opciones a Juan Pablo Vojvoda para afrontar el resto del Torneo Clausura.

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