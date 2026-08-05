Racing apartó a Santiago Sosa, Baltasar Rodríguez y García Basso hasta definir sus salidas

El caso más avanzado es el de Sosa, cuya transferencia a Vasco da Gama permanece frenada por diferencias en las condiciones de pago. Racing ya había acordado la venta, pero todavía no recibió los avales que exige para garantizar el cobro de la operación. El mediocampista, que no jugó ante Tigre y ya había sido despedido por los hinchas, pidió no practicar junto al resto del plantel mientras espera una definición sobre su futuro.