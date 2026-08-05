Tigre y Belgrano no se sacaron ventajas en Victoria

La gran controversia llegó a los 37 minutos del complemento, cuando Nacho Russo cayó dentro del área tras un cruce con Adrián Sporle. Luego del llamado del VAR, Echenique revisó la acción y cobró penal para Tigre, una decisión que provocó una fuerte reacción del banco visitante y derivó en las expulsiones de Adrián Sánchez y Santiago Longo por protestar. Sin embargo, Cardozo le adivinó la intención a Oviedo desde los 12 pasos y aseguró un empate que dejó a ambos equipos con un punto en una noche marcada por la polémica.