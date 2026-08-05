Tigre y Belgrano no se sacaron ventajas en Victoria

El Matador y el Pirata igualaron 0-0 por el pendiente de la segunda fecha del Torneo Clausura. Fue un encuentro parejo que terminó con polémica por un penal sancionado tras la intervención del VAR.
Tigre y Belgrano empataron 0-0 en Victoria, por otro de los pendientes de la segunda fecha del Torneo Clausura, en un partido que tuvo situaciones para ambos equipos y un cierre cargado de polémica. La acción decisiva llegó a ocho minutos del final, cuando el árbitro Fernando Echenique sancionó un penal para el Matador tras revisar la jugada en el VAR, pero Thiago Cardozo se quedó con el remate de Alfio Oviedo y sostuvo la igualdad.
El encuentro fue intenso desde el comienzo y los dos equipos contaron con oportunidades para abrir el marcador. Tigre avisó con Alan Barrionuevo y Nacho Russo en los primeros minutos, aunque con el correr del primer tiempo Belgrano equilibró el desarrollo y generó las chances más claras a través de Emiliano Rigoni, Nicolás "Uvita" Fernández y Leonardo Morales. Del otro lado, Felipe Zenobio respondió con seguridad para mantener el arco en cero.
En el complemento, el conjunto dirigido por Diego Dabove asumió el protagonismo y empujó a Belgrano contra su campo. Nahuel Banegas fue una de las principales cartas ofensivas del local y Elías Cabrera también exigió en un par de oportunidades a Cardozo, que respondió con solvencia. La visita apostó por el contraataque, aunque perdió profundidad con el paso de los minutos.
La gran controversia llegó a los 37 minutos del complemento, cuando Nacho Russo cayó dentro del área tras un cruce con Adrián Sporle. Luego del llamado del VAR, Echenique revisó la acción y cobró penal para Tigre, una decisión que provocó una fuerte reacción del banco visitante y derivó en las expulsiones de Adrián Sánchez y Santiago Longo por protestar. Sin embargo, Cardozo le adivinó la intención a Oviedo desde los 12 pasos y aseguró un empate que dejó a ambos equipos con un punto en una noche marcada por la polémica.
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